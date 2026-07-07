Подорожчання продуктів у Черкаській області найпомітніше відображається у сегментах м'яса та молочної продукції.

Подорожчання продуктів у Черкаській області пов'язують зі збільшенням витрат виробників на енергоносії, сировину та забезпечення виробничих процесів, передає Politeka.

Експерти зазначають, що цінова динаміка формується під впливом одразу кількох економічних чинників.

Однією з головних причин залишаються дорожчі газ і електроенергія. Водночас на собівартість суттєво впливає вартість зернових культур, які використовують для виробництва кормів. Будь-які зміни швидко відображаються на кінцевій ціні товарів.

Фахівці звертають увагу, що найбільш чутливим залишається тваринницький напрям. Навіть незначне збільшення витрат на утримання господарств поступово позначається на вартості готової продукції.

Водночас Подорожчання продуктів у Черкаській області найпомітніше відображається у сегментах м'яса та молочної продукції. На формування цін впливають усі етапи — від вирощування сировини до переробки, перевезення й реалізації.

Ринок яєць поки демонструє стриманішу динаміку. У літній період додаткову пропозицію забезпечують приватні господарства, що частково пом'якшує вплив виробничих витрат.

Економісти наголошують, що така ситуація може бути тимчасовою. Подальші зміни залежатимуть від вартості енергоресурсів, кормової бази, логістики та загального стану економіки.

За попередніми прогнозами, найближчими місяцями різні категорії товарів дорожчатимуть нерівномірно. Найшвидше на зміни реагуватимуть м'ясна та молочна продукція, тоді як інші групи можуть змінюватися поступово.

Аналітики радять стежити за ринковою ситуацією, адже подальша цінова динаміка залежатиме від сезонних і економічних факторів.

Джерело: expert.in.ua

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