Графики отключения света в Николаевской области на 30 и 31 июля связаны работами, проводящими энергетики.

Украинцам рассказали, каковы плановые и дополнительные графики отключения света в Николаевской области на 30 и 31 июля, пишет издание Politeka.net.

Графики отключения света в Николаеве на 30 и 31 июля необходимы для технического обслуживания оборудования, обновления отдельных элементов сети и повышения надежности электроснабжения.

По информации АО «Николаевоблэнерго», 30 июля плановые обесточения будут в селе Добра Надия. С 08:00 до 18:00 электроснабжение не будет по адресу:

Болгарська — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Вышневська — 1, 3, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 21

пров. Ричный — 6

30.07.2026 с 08:00 до 18:00 техническое обслуживание электросетей будет проводиться и в селе Зайчивське. В связи с этим временные отключения электроэнергии коснутся отдельных домовладений, расположенных на улицах:

Выноградна — 300

Героив Украины — 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Дорожна — 1/1, 7

Зарична — 1, 1Б, 1В, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8Б, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 55.

31 июля с 08:00 до 17:00 плановые работы будут проводиться в селе Анастасивка. На время выполнения ремонта без электроэнергии временно останутся отдельные потребители, проживающие на улицах:

Анастасивська — 1

Степова — 2, 4, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27

31.07.2026 с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Новодмытривка. Исчезнет электричество по адресам:

Вийськова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Новодмытривська — 1, 2

Поштова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Степова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Хутир — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46

Центральна — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.

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