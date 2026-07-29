Графики отключения света в Днепропетровской области 30 и 31 июля связаны с проведением плановых работ.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 30 и 31 июля продлятся много часов подряд, сообщает издание Politeka.net.

Жителям Днепропетровской области рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключения света на 30 и 31 июля, подготовить необходимые электроприборы для временного прекращения подачи электроэнергии и учесть запланированные ограничения в организации повседневных дел.

30 июля с 08:00 до 19:00 ремонтные работы будут проходить в селе Новоскотувате. Отключения электроэнергии запланированы для отдельных домов на улице:

Польова — 36.

Также 30.07.2026 в селе Надиивка произойдет отключение света с 08:00 до 19:00. В этот период электроснабжение будет временно прекращено для части жителей улицах:

Лисна — 1А.

Паркова - 29.

30 июля с 08:00 до 19:00 плановые ремонтные работы будут проводиться в селе Новоскотувате, где без электроэнергии временно останутся отдельные дома на улице Польова.

31.07.2026 с 08:00 до 19:00 плановое отключение электроэнергии введут в поселке Новостепанивка. Из-за проведения технических работ без света временно останутся отдельные улицы:

Вышнева — 10, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 9

Польова — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 9/А

Центральна — 50

Графики отключения света в Днепропетровской области на 31 июля также охватят часть селения Губыныха. Свет вернется не скоро, обесточение продлится с 08:00 до 19:00 часов на улицах:

Байдукова — 1/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 36, 4, 6/А, 7, 8, 9, 9/А

Надии — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2/К.Б, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Украинська — 88.

Источник: Губинисская поселковая территориальная община

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