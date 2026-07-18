Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає різну оплату залежно від типу житла.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнулося Жмеринської громади, де набули чинності нові розцінки на вивезення побутових відходів після рішення виконавчого комітету, повідомляє Politeka.net.

Про зміни повідомили у Жмеринській міській територіальній громаді. Нову вартість затвердили після аналізу фінансового стану підприємства «БРАВІС», яке відповідає за збір і транспортування сміття.

У міській раді пояснили, що попередні тарифи більше не покривали фактичних витрат. Серед головних причин перегляду називають подорожчання пального на 38,2%, збільшення земельного податку на 17,7%, підвищення орендної плати за державні ділянки на 21,5%, а також зростання вартості оренди спеціалізованої техніки на 50%.

Крім того, на економічні розрахунки вплинули екологічний податок, підвищення мінімальної заробітної плати та оновлений графік вивезення побутових відходів, який потребує додаткових виробничих витрат.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає різну оплату залежно від типу житла. Для мешканців приватного сектору щомісячний платіж становитиме 56,94 гривні з однієї особи, тоді як жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 55,82 гривні.

У громаді зазначають, що коригування необхідне для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасного вивезення сміття та підтримання належної якості послуг. Якщо витрати й надалі зростатимуть, питання перегляду вартості можуть винести на повторний розгляд.

Місцева влада рекомендує жителям врахувати оновлені суми під час планування сімейного бюджету та своєчасно оплачувати отримані послуги, щоб уникнути накопичення заборгованості.

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