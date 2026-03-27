Із 1 квітня в Запоріжжі розпочинається черговий етап перерахунку пенсій для різних категорій громадян, пише Politeka.net.
Про це повідомляють у ПФУ.
У Пенсійному фонді вже завершили всі необхідні розрахунки та готові до оновлення виплат. Зокрема, у Запоріжжі підвищення пенсій передбачене не для всіх, а лише для окремих груп пенсіонерів.
Хто отримає
Насамперед перерахунок торкнеться громадян, чиї пенсії залежать від оновлених показників грошового забезпечення. Йдеться про:
- військовослужбовців
- працівників силових органів
- державних службовців
- науковців
Для цих категорій передбачено планове підвищення відповідно до чинного законодавства.
Доплати за віком
Зростання виплат також очікує людей похилого віку. Пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, і надалі нараховуватимуть вікові надбавки. У квітні їхній розмір може зрости через оновлення соціальних стандартів.
Інші категорії
Окремо перерахунок стосуватиметься:
- пенсій по інвалідності
- виплат у разі втрати годувальника
Якщо такі пенсії залежать від прожиткового мінімуму, їхній розмір автоматично зміниться разом із його оновленням.
Працюючі пенсіонери
Також перерахунок проведуть для пенсіонерів, які продовжують працювати. Умовою є наявність щонайменше 24 місяців страхового стажу після призначення або останнього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2026 року.
Щороку такі зміни охоплюють понад 600 тисяч осіб. Загалом в Україні нині працює близько 2,8 мільйона пенсіонерів, а середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,16 тисячі гривень.
У Пенсійному фонді наголошують, що всі нарахування здійснюються на основі актуальних даних про стаж і доходи, що забезпечує точність та справедливість перерахунків.
