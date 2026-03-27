Із 1 квітня в Запоріжжі розпочинається черговий етап перерахунку пенсій для різних категорій громадян, пише Politeka.net.

Про це повідомляють у ПФУ.

У Пенсійному фонді вже завершили всі необхідні розрахунки та готові до оновлення виплат. Зокрема, у Запоріжжі підвищення пенсій передбачене не для всіх, а лише для окремих груп пенсіонерів.

Хто отримає

Насамперед перерахунок торкнеться громадян, чиї пенсії залежать від оновлених показників грошового забезпечення. Йдеться про:

  • військовослужбовців
  • працівників силових органів
  • державних службовців
  • науковців

Для цих категорій передбачено планове підвищення відповідно до чинного законодавства.

Доплати за віком

Зростання виплат також очікує людей похилого віку. Пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, і надалі нараховуватимуть вікові надбавки. У квітні їхній розмір може зрости через оновлення соціальних стандартів.

Інші категорії

Окремо перерахунок стосуватиметься:

  • пенсій по інвалідності
  • виплат у разі втрати годувальника

Якщо такі пенсії залежать від прожиткового мінімуму, їхній розмір автоматично зміниться разом із його оновленням.

Працюючі пенсіонери

Також перерахунок проведуть для пенсіонерів, які продовжують працювати. Умовою є наявність щонайменше 24 місяців страхового стажу після призначення або останнього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2026 року.

Щороку такі зміни охоплюють понад 600 тисяч осіб. Загалом в Україні нині працює близько 2,8 мільйона пенсіонерів, а середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

У Пенсійному фонді наголошують, що всі нарахування здійснюються на основі актуальних даних про стаж і доходи, що забезпечує точність та справедливість перерахунків.

