У Пенсійному фонді вже завершили всі необхідні розрахунки та готові перерахувати пенсії в Запоріжжі з 1 квітня.

Із 1 квітня в Запоріжжі розпочинається черговий етап перерахунку пенсій для різних категорій громадян, пише Politeka.net.

Про це повідомляють у ПФУ.

У Пенсійному фонді вже завершили всі необхідні розрахунки та готові до оновлення виплат. Зокрема, у Запоріжжі підвищення пенсій передбачене не для всіх, а лише для окремих груп пенсіонерів.

Хто отримає

Насамперед перерахунок торкнеться громадян, чиї пенсії залежать від оновлених показників грошового забезпечення. Йдеться про:

військовослужбовців

працівників силових органів

державних службовців

науковців

Для цих категорій передбачено планове підвищення відповідно до чинного законодавства.

Доплати за віком

Зростання виплат також очікує людей похилого віку. Пенсіонерам, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, і надалі нараховуватимуть вікові надбавки. У квітні їхній розмір може зрости через оновлення соціальних стандартів.

Інші категорії

Окремо перерахунок стосуватиметься:

пенсій по інвалідності

виплат у разі втрати годувальника

Якщо такі пенсії залежать від прожиткового мінімуму, їхній розмір автоматично зміниться разом із його оновленням.

Працюючі пенсіонери

Також перерахунок проведуть для пенсіонерів, які продовжують працювати. Умовою є наявність щонайменше 24 місяців страхового стажу після призначення або останнього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2026 року.

Щороку такі зміни охоплюють понад 600 тисяч осіб. Загалом в Україні нині працює близько 2,8 мільйона пенсіонерів, а середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

У Пенсійному фонді наголошують, що всі нарахування здійснюються на основі актуальних даних про стаж і доходи, що забезпечує точність та справедливість перерахунків.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: яким чином змінили ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто з українців може її отримати.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону в Запоріжжі: що відомо про відключення батарей.