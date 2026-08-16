Для жителів регіону ці правила визначають основні умови, за яких перерахунок пенсії в Миколаївській області може бути проведений автоматично або за особистою заявою.

Перерахунок пенсії в Миколаївській області для громадян, які після призначення виплати продовжують працювати, залежить насамперед від набутого страхового стажу та строків попереднього призначення або коригування, повідомляє видання Politeka.net.

Відповідний порядок визначає частина четверта статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Також діють правила, затверджені постановою правління Пенсійного фонду України № 10-1 від 18 травня 2018 року.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Коли можливе підвищення

Якщо після призначення виплати людина продовжила трудову діяльність і накопичила щонайменше 24 місяці страхового стажу, розмір пенсії можуть переглянути.

Розрахунок проводять на основі заробітку, який використовували під час попереднього призначення. Водночас за певних умов до розрахунку можуть взяти дохід, отриманий уже після виходу на пенсію.

Коли стажу менше двох років, наступне коригування можливе після того, як від дати призначення або попередньої зміни виплати мине 24 місяці.

Коли перерахунок проводять автоматично

Для працюючих одержувачів передбачений і беззаявний механізм. Щороку з 1 квітня Пенсійний фонд автоматично переглядає виплати тим, хто на 1 березня має необхідні 24 місяці стажу після попереднього призначення чи перерахунку.

Такий порядок також поширюється на людей, які накопичили менше двох років стажу, але з моменту попередньої зміни виплати минуло щонайменше 24 місяці.

Якщо громадянин самостійно звертається із заявою, важливо врахувати дату її подання. Документи, подані до 15 числа включно, дають підстави проводити перерахунок із першого дня поточного місяця. Якщо звернення відбулося після 15-го, новий розмір застосовують із першого числа наступного місяця.

Про працевлаштування потрібно повідомити

Окремо пенсіонерам нагадують про обов'язок інформувати Пенсійний фонд у разі працевлаштування або звільнення. Зробити це потрібно протягом 10 днів.

Причина — частина доплат та підвищень передбачена саме для непрацюючих одержувачів. Серед прикладів — надбавка громадянам, які не працюють та утримують дітей віком до 18 років.

Тому своєчасне повідомлення про зміну статусу допомагає уникнути неправильного нарахування та подальшого коригування виплат. Для жителів регіону ці правила визначають основні умови, за яких перерахунок пенсії в Миколаївській області може бути проведений автоматично або за особистою заявою.

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