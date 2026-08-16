Окремі категорії пенсіонерів у Кіровоградській області можуть отримувати постійну доплату до пенсії за особливі заслуги перед державою, пише Politeka.net.

Таке підвищення призначають додатково до пенсії за віком, інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Як пояснюють у ПФУ, сума доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області розраховується як певний відсоток від прожиткового мінімуму, встановленого для людей, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Залежно від категорії отримувача розмір підвищення може становити від 23% до 40% від зазначеної суми. Після зміни прожиткового мінімуму Пенсійний фонд провів відповідний перерахунок виплат із 1 січня 2026 року.

Чинним одержувачам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду чи подавати заяву. Перерахунок проводиться автоматично, а надбавку виплачують щомісяця разом з основною пенсією.

Хто може отримувати понад 900 гривень

Найбільша надбавка становить 1038 гривень на місяць. Це 40% прожиткового мінімуму. На таку суму можуть претендувати Герої України, відзначені орденом Героїв Небесної Сотні, а також матері, які народили та виховали до шестирічного віку десятьох і більше дітей.

Для матерів, які виховали дев’ятьох дітей, розмір щомісячної доплати становить 1012,05 гривні.

По 986,10 гривні можуть отримувати громадяни, нагороджені чотирма або більше орденами України після проголошення незалежності, а також жінки, які народили та виховали вісімох дітей.

Матерям, які виховали сімох дітей, передбачена виплата у розмірі 960,15 гривні. Таку саму категорію підвищення отримують особи, удостоєні почесного звання України «народний».

Якщо жінка народила та виховала шістьох дітей, щомісячна надбавка для неї становить 934,20 гривні.

Ще одна категорія отримувачів може розраховувати на 908,25 гривні на місяць. Йдеться про матерів, які народили щонайменше п’ятьох дітей і виховали їх до шестирічного віку.

Якщо мати померла або її позбавили батьківських прав, а дітей фактично виховував батько, право на відповідне підвищення за певних умов може перейти до нього.

908,25 гривні також передбачено для окремих категорій громадян, які мають особливі заслуги перед Україною. Зокрема, на таку доплату для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть претендувати ветерани війни, нагороджені орденом за особисту мужність під час захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.

Крім того, відповідне підвищення передбачене для космонавтів, які здійснили політ у космос, а також для спортсменів, які двічі або більше ставали переможцями Олімпійських, Паралімпійських чи Дефлімпійських ігор.

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