Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області залишаються важливим напрямом продовольчої підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області продовжують видавати в межах гуманітарної ініціативи Всесвітньої продовольчої програми ООН за участю благодійних організацій, повідомляє видання Politeka.net.

Основними отримувачами допомоги є внутрішньо переміщені особи, літні громадяни та інші соціально вразливі категорії населення.

Що містять набори

Один продуктовий комплект орієнтовно розрахований на місяць. До нього входять переважно товари, які можуть довго зберігатися.

Серед основних позицій — борошно, гречка, пшоно, вівсяні пластівці, макаронні вироби, соняшникова олія, цукор і сіль.

Також коробки можуть містити м’ясні та бобові консерви. Такий склад дає змогу забезпечити частину базових харчових потреб без спеціальних умов зберігання.

Хто займається розподілом

До реалізації проєкту залучені місцеві благодійні фонди. Одним із партнерів програми є ADRA, яка бере участь у доставці вантажів, формуванні коробок та організації передачі допомоги.

Подібні ініціативи діють і в інших регіонах України, зокрема на Херсонщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині та Харківщині.

Водночас порядок отримання може відрізнятися залежно від громади. Це пов’язано з кількістю охочих, обсягами доступних запасів та потребами місцевого населення.

Де уточнити інформацію

Перед зверненням громадянам радять дізнатися про актуальні правила. Зокрема, потрібно перевірити перелік необхідних документів, дату розподілу та категорії людей, які можуть претендувати на підтримку.

Відомості можна отримати у координаторів гуманітарних проєктів або через місцеві інформаційні канали. Про нові партії та зміни організатори повідомляють окремо.

Отже, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області залишаються важливим напрямом продовольчої підтримки. Потенційним отримувачам варто стежити за оголошеннями у своїй громаді, адже графік та умови видачі можуть змінюватися.

Джерело: ВПП ООН

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