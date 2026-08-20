Повышение тарифов на воду в Закарпатской области в Сваляве уже пыталось провести раньше этого года.

Повышение тарифов на воду в Закарпатской области снова обсуждается в Сваляве, ведь местное предприятие предлагает пересмотреть стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает издание Politeka.net.

По обнародованным расчетам цена подачи воды может вырасти до 48,60 грн за кубометр с НДС.

Информацию об этом предоставляет городской совет .

Услугу по водоотводу предлагают установить на уровне 61,98 грн. за кубометр с налогом.

Таким образом, два вида услуг будут стоить 110,58 грн за кубометр .

В настоящее время установленная стоимость водоснабжения составляет 29,48 грн. за кубометр. Для канализационной услуги тариф определен на уровне 41,22 грн., однако жители фактически платят 29,48 грн. благодаря компенсации разницы из местного бюджета.

В сообщении отмечают, что для малоимущих и социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и субсидии. Соответствующую помощь можно оформить в соответствии с действующим законодательством.

Свалявский городской совет принимает замечания по предложенным расценкам от физических и юридических лиц.

На представление предложений отвели семь календарных дней от 10 августа - даты публикации сообщения.

Письменные обращения можно передать в КП «Водоснабжение и водоотвод» на улице Набережной, 28 или городской совет на площади Главной, 1. Также предложения принимают по электронной почте.

Повышение тарифов на воду в Закарпатской области в Сваляве уже пыталось провести раньше этого года. 29 апреля исполком рассматривал аналогичное предложение, однако тогда поддержки оно не получило.

Теперь вопрос снова вынесли на обсуждение. Окончательные расценки будут зависеть от дальнейшего решения городских властей.

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