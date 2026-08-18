Подорожчання продуктів у Вінницькій області наразі має різний масштаб залежно від конкретної категорії.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області за останній місяць торкнулося одразу кількох категорій, повідомляє видання Politeka.net.

Найпомітніше змінилася вартість вареної ковбаси, а також підросли цінники на борошно та вермішель.

Середня вартість 400-грамової упаковки ковбаси «Алан молочна» нині становить 189 грн. Місяцем раніше показник був близьким до 183, тож різниця склала понад шість гривень.

Водночас у торговельних мережах пропозиції відрізняються. У Metro за таку упаковку просять 199 грн, а в Novus — 179.

Помітний стрибок відбувся на початку серпня. Після кількох тижнів стабільного рівня середній цінник спочатку зріс до 169 грн, а наступного дня досяг 189 гривень.

Пшеничне борошно «Хуторок» у пачці вагою два кілограми зараз коштує в середньому 74 грн. У липні аналогічний показник становив близько 71.

В Megamarket актуальна пропозиція відповідає середньому рівню. Зміна відбулася вже в серпні, після кількох тижнів без помітних коливань.

Кілограм довгої вермішелі нині обходиться приблизно у 39,80 грн. Раніше середній показник становив 38,60 грн, тому різниця виявилася невеликою.

Тривалий час вартість залишалася стабільною. Згодом відбулося підвищення до нинішнього значення. У Metro актуальна пропозиція також становить 39,80 за кілограм.

Якщо порівняти ситуацію на початку аналізованого періоду та тепер, найбільше у гривневому вираженні додала варена ковбаса. Борошно подорожчало помірніше, а вермішель продемонструвала найменшу зміну.

Таким чином, подорожчання продуктів у Вінницькій області має різний масштаб залежно від категорії. Найбільша динаміка спостерігається серед м’ясних виробів, тоді як бакалія дорожчає поступовіше.

Зазначені показники є середніми та можуть відрізнятися залежно від магазину, акцій, асортименту й моменту покупки.

Джерело: Мінфін

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