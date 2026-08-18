Подорожание продуктов в Винницкой области имеет разный масштаб в зависимости от конкретной категории.

Подорожание продуктов в Винницкой области за последний месяц коснулось сразу нескольких категорий, сообщает издание Politeka.net.

Заметнее всего изменилась стоимость вареной колбасы, а также подросли ценники на муку и вермишель.

Средняя стоимость 400-граммовой упаковки колбасы «Алан молочная» составляет 189 грн. Месяцем ранее показатель был близок к 183, поэтому разница составила более шести гривен.

В то же время, в торговых сетях предложения отличаются. У Metro за такую ​​упаковку просят 199 грн, а у Novus – 179 грн.

Заметный скачок произошел в начале августа. После нескольких недель стабильного уровня средний ценник сначала вырос до 169 грн., а на следующий день достиг 189 грн.

Пшеничная мука «Хуторок» в пачке весом в два килограмма сейчас стоит в среднем 74 грн. В июле аналогичный показатель составил около 71.

В Megamarket актуальное предложение соответствует среднему уровню. Смена произошла уже в августе, после нескольких недель без заметных колебаний.

Килограмм длинной вермишели сейчас обходится примерно в 39,80 грн. Раньше средний показатель составил 38,60 грн, поэтому разница оказалась небольшой.

Долгое время стоимость оставалась стабильной. Впоследствии произошло повышение к нынешнему значению. В Metro актуальное предложение составляет 39,80 за килограмм.

Если сравнить ситуацию в начале анализируемого периода и сейчас, больше всего в гривневом выражении добавила вареная колбаса. Мука подорожала умереннее, а вермишель продемонстрировала малейшую смену.

Таким образом, подорожание продуктов в Винницкой области имеет разный масштаб в зависимости от категории. Самая большая динамика наблюдается среди мясных изделий, в то время как бакалея дорожает постепенно.

Указанные показатели средние и могут отличаться в зависимости от магазина, акций, ассортимента и момента покупки.

Источник: Минфин

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