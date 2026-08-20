Графики отключения света в Полтавской области на 21 и 22 августа продлятся из-за плановых профилактических работ.

Украинцев предупредили плановые графики отключения света в Полтавской области на 21 и 22 августа, сообщает Politeka.net.

Обесточение связано с проведением ремонтных и технических работ на электросетях. Поэтому жителям отдельных населенных пунктов придется на несколько часов остаться без электроэнергии. Продолжительность перерыва будет зависеть от конкретного адреса.

Графики отключения света в Полтавской области на 21 августа пройдут в селе Щербакы. Здесь электроснабжение может быть ограничено с 08:00 до 20:00 сразу на нескольких улицах. В график вошли:

Богдана Хмельныцького: 10;

Весняна: 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вышневый: 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27;

Героив полку «Азов»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Зализнычна: 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена диброва: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кильцева: 11;

Кобзарська: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова: 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропывныцького: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельныцька: 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революционерив: 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

Также 21 августа с 08:00 до 17:00 электроснабжение ограничат в селе Малый Кобелячок. Света временно не будет по следующим адресам:

Квитнева: 16, 18, 20, 28, 29, 32, 34, 36А, 38, 40А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 68А, 72, 80А, 84, 90, 92, 97, 104, 105, 108А, 112, 115, 116;

Незалежности: 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28А, 29, 30, 32, 33.

На следующий день, 22 августа, плановые работы продолжатся. В частности, в Радочыны электроснабжение по отдельным адресам могут ограничить уже с 08:00 до 20:00. Таким образом, жителей предупреждают о возможном 12-часовом перерыве. В график вошли улицы:

пров. Вильный — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодижна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червонои Калыны — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

Также в этот день будут отключения в селе Федоренкы с 8 до 20 часов. электричество исчезнет по адресам:

Омельныцька — 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23А, 23Б, 24, 25, 26А, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40.

Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община.

Источник: Омельницкая Громада .

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