Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черниговской области оформляется через территориальные подразделения Пенсионного фонда.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черниговской области в этом случае касается государственной социальной выплаты по уходу, которую могут назначить отдельным категориям людей при наличии определенных законом оснований, сообщает Politeka.

Право на такую ​​поддержку имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории государства. Также воспользоваться ею могут беженцы, нуждающиеся в дополнительной защите, а при установленных условиях — граждане Польши.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Получателями могут быть лица с инвалидностью в результате войны. Для I группы помощь предусмотрена отдельно, а для II и III группы важно, чтобы человек был одиноким и имел медицинское заключение о необходимости постоянного постороннего ухода.

Отдельные условия действуют для пенсионеров за выслугу лет. Речь идет, в частности, о людях с инвалидностью I группы, если соответствующее состояние связано с заболеванием, полученным во время службы, а также одиноких граждан, которым необходима помощь другого лица.

Поддержка доступна и одиноким малоимущим пенсионерам. Их среднемесячный доход за последние шесть месяцев должен удовлетворять установленному критерию, а потребность в постоянном уходе подтверждает врачебно-консультативная комиссия.

На отдельных условиях выплату могут оформить малообеспеченные люди с инвалидностью I группы, а также одинокие граждане от 80 лет, если медики подтвердили необходимость постороннего ухода.

Для оформления понадобятся заявление, документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер налогоплательщика. В зависимости от ситуации могут требоваться право на доходы, медицинское заключение, документы по опекунству или подтверждение статуса лица с инвалидностью в результате войны.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черниговской области оформляется через территориальные подразделения Пенсионного фонда, исполнительные органы местных советов или центры предоставления административных услуг.

Перед подачей заявления следует проверить, отвечает ли человек установленным критериям, ведь перечень документов зависит от конкретной категории получателя и основания назначения выплаты.

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