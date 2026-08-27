Борщ без капусти ми вже публікували — один із найвідоміших супів слов'янської кухні, наваристий, ситний та ароматний завдяки поєднанню буряка, капусти й м'яса. Цей рецепт борщу з м'ясом особливо цінують за простий трюк із бульйоном: піну знімають одразу після закипання, тому бульйон залишається прозорим і чистим, а не каламутним. Перелік інгредієнтів виглядає довгим, але сама технологія дуже проста, і впорається навіть початківець.

Інгредієнти для борщу

яловичина (сирлойн, тушкове м'ясо або будь-яка яловичина на смак, можна з кісткою) — приблизно 450 г

вода холодна — приблизно 3,3 л (14 склянок)

сіль — 1 ст. л. + ще за смаком

буряк — 2 великих або 3 середніх, вимиті, очищені та натерті

олія оливкова — 4 ст. л.

оцет — 1 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

томатний соус або паста — 2 ст. л. (або 3 ст. л. кетчупу)

масло вершкове — 1 ст. л.

цибуля — 1 середня цибулина, дрібно нарізана

морква — 2 шт., натерті

картопля — 2 великих або 3 середніх бульби, очищені й порізані шматочками

капуста — половина невеликого качана, нашаткована

помідори — 2 шт., очищені від шкірки та подрібнені

лавровий лист — 2 шт.

перець чорний свіжомелений — 1/4 ч. л.

петрушка свіжа подрібнена — приблизно 60 мл (1/4 склянки) + ще для прикраси

чеснок — 2 зубчики, пропущені через чеснокодавку

для подачі: сметана та свіжі гілочки петрушки або кропу

Як приготувати борщ: покроково

Промийте м'ясо холодною водою, наріжте шматочками приблизно 2,5 см і покладіть у велику каструлю. Залийте приблизно 3,3 л холодної води, додайте 1 ст. л. соли і доведіть до кипіння. Щойно з'явиться піна — відразу зніміть її, інакше вона розчиниться в бульйоні і його доведеться проціджувати пізніше. Зменшіть вогонь, частково накрийте каструлю кришкою і варіть на повільному вогні 45 хвилин – 1 годину, періодично знімаючи піну, що піднімається.

Поки м'ясо вариться, натріть буряк на великій тертці. Викладіть його у важку сковороду з 4 ст. л. оливкової олії та 1 ст. л. оцту, обсмажуйте 5 хвилин, потім зменшіть вогонь до середньо-низького і додайте 1 ст. л. цукру та 2 ст. л. томатного соусу. Перемішайте і тушкуйте близько 10 хвилин, доки буряк не почне м'якнути, після чого зніміть з вогню і відкладіть.

У тій самій сковороді, яку не потрібно мити, обсмажте цибулю на 1 ст. л. масла впродовж 2 хвилин. Додайте натерту моркву і готуйте ще 5 хвилин, доки овочі не стануть м'якими; якщо суміш здається сухою, додайте трохи олії.

Коли м'ясо проварилося щонайменше 45 хвилин, покладіть у каструлю порізану картоплю і варіть 10 хвилин. Далі додайте капусту, тушкований буряк, цибулю з морквою та подрібнені помідори. Варіть ще 10 хвилин, доки картопля не стане м'якою і легко проколюється вилкою.

Додайте 2 лаврові листки, 1/4 ч. л. перцю та досоліть за смаком.

Подрібніть петрушку і чеснок, всипте в каструлю з борщем, одразу накрийте кришкою і зніміть з вогню. Дайте борщу постояти під кришкою приблизно 20 хвилин, щоб смаки поєдналися.

Подавайте борщ гарячим, зі сметаною та свіжою зеленню петрушки або кропу. За бажанням яловичину можна замінити свининою на кістці — просто покладіть кістку у воду цілою, а після варіння виріжте і наріжте м'ясо. Такий борщ добре зберігається в холодильнику кілька днів і навіть стає смачнішим на другий день.

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