Борщ с мясом — наваристый и сытный суп, а этот рецепт помогает получить прозрачный бульон благодаря одному простому шагу со снятием пены.

борщ без капусты мы уже публиковали — один из самых известных супов славянской кухни, наваристый, сытный и ароматный благодаря сочетанию свеклы, капусты и мяса. Этот рецепт борща с мясом особенно ценят за простой трюк с бульоном: пену снимают сразу после закипания, поэтому бульон остается прозрачным и чистым, а не мутным. Список ингредиентов выглядит длинным, но сама технология очень простая, и справится даже начинающий.

Ингредиенты для борща

говядина (сирлойн, тушеное мясо или любая говядина по вкусу, можно с косточкой) — примерно 450 г

вода холодная — примерно 3,3 л (14 стаканов)

соль — 1 ст. л. + еще по вкусу

свекла — 2 крупных или 3 средних, вымытых, очищенных и натертых

масло оливковое — 4 ст. л.

уксус — 1 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

томатный соус или паста — 2 ст. л. (или 3 ст. л. кетчупа)

масло сливочное — 1 ст. л.

лук — 1 средняя луковица, мелко нарезанная

морковь — 2 шт., натертые

картофель — 2 крупных или 3 средних клубня, очищенных и порезанных кусочками

капуста — половина небольшого кочана, нашинкованная

помидоры — 2 шт., очищенные от кожицы и измельченные

лавровый лист — 2 шт.

перец черный свежемолотый — 1/4 ч. л.

петрушка свежая измельченная — примерно 60 мл (1/4 стакана) + еще для украшения

чеснок — 2 зубчика, пропущенные через чеснокодавку

для подачи: сметана и свежие веточки петрушки или укропа

Как приготовить борщ: пошагово

Промойте мясо холодной водой, нарежьте кусочками примерно 2,5 см и положите в большую кастрюлю. Залейте примерно 3,3 л холодной воды, добавьте 1 ст. л. соли и доведите до кипения. Как только появится пена — сразу снимите ее, иначе она растворится в бульоне и его придется процеживать позже. Уменьшите огонь, частично накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне 45 минут – 1 час, периодически снимая поднимающуюся пену.

Пока мясо варится, натрите свеклу на крупной терке. Выложите ее в тяжелую сковороду с 4 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. уксуса, обжаривайте 5 минут, затем уменьшите огонь до средне-низкого и добавьте 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. томатного соуса. Перемешайте и тушите около 10 минут, пока свекла не начнет размягчаться, после чего снимите с огня и отложите.

В той же сковороде, которую не нужно мыть, обжарьте лук на 1 ст. л. масла в течение 2 минут. Добавьте натертую морковь и готовьте еще 5 минут, пока овощи не станут мягкими; если смесь кажется сухой, добавьте немного масла.

Когда мясо проварилось не менее 45 минут, положите в кастрюлю порезанный картофель и варите 10 минут. Далее добавьте капусту, тушеную свеклу, лук с морковью и измельченные помидоры. Варите еще 10 минут, пока картофель не станет мягким и легко прокалывается вилкой.

Добавьте 2 лавровых листа, 1/4 ч. л. перца и досолите по вкусу.

Измельчите петрушку и чеснок, всыпьте в кастрюлю с борщом, сразу накройте крышкой и снимите с огня. Дайте борщу постоять под крышкой примерно 20 минут, чтобы вкусы соединились.

Подавайте борщ горячим, со сметаной и свежей зеленью петрушки или укропа. При желании говядину можно заменить свининой на косточке — просто положите косточку в воду целой, а после варки выньте и нарежьте мясо. Такой борщ хорошо хранится в холодильнике несколько дней и даже становится вкуснее на второй день.

Ранее Politeka сообщала, суперфиналист «Мастер Шеф» раскрыл рецепт моркови по-корейски, который вкуснее классического.

Также Politeka писала, чебуреки без замешивания теста: простой рецепт с капустой и грибами.

Как сообщала Politeka, классическая карбонара без сливок: итальянский рецепт с секретом сливочного соуса.

Ранее Politeka сообщала, этот медовик получается невероятно мягким: простой рецепт со сметанным кремом.