Рецепт блинов на заварном тесте мы уже публиковали — а бельгийские вафли готовятся немного иначе, хотя тоже быстро и без сложных ингредиентов.
Бельгийские вафли отличаются от обычных более глубокими и крупными секциями, благодаря чему они получаются пышными внутри и хрустящими снаружи. В этом рецепте классическое тесто для вафель дополнили тыквенным пюре и теплыми специями — корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика и душистый перец. Получились ароматные бельгийские вафли с насыщенным вкусом, которые готовятся буквально за 15 минут и отлично подходят на осенний или зимний завтрак.
Ингредиенты для бельгийских вафель
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 3 ст. ложки;
- тыквенное пюре — 240 мл (1 стакан);
- молоко (желательно цельное) — 240 мл (1 стакан);
- ванильный экстракт — 1 ч. ложка;
- пшеничная мука — приблизительно 180 г (1,5 стакана);
- разрыхлитель теста — 1 ст. ложка;
- тыквенные специи (смесь корицы, мускатного ореха, имбиря, гвоздики и душистого перца) — 1 ч. ложка;
- молотая корица — ½ ч. ложки;
- соль — ¼ ч. ложки;
- сливочное масло несоленое растопленное — приблизительно 85 г (6 ст. ложек);
- масло или антипригарный спрей — для смазывания вафельницы.
Из этого количества ингредиентов получится около 8 вафель.
Как приготовить бельгийские вафли: пошагово
Разогрейте вафельницу согласно инструкции производителя — это ключевой момент, который определяет, получатся ли бельгийские вафли хрустящими снаружи и пышными внутри.
В большой миске взбейте яйца с сахаром до однородности. Добавьте тыквенное пюре, молоко и ванильный экстракт и еще раз хорошо перемешайте.
В другой миске соедините муку, разрыхлитель, тыквенные специи, корицу и соль.
Всыпьте сухие ингредиенты к влажным и перемешивайте только до увлажнения, без чрезмерного вымешивания. Добавьте растопленное масло и перемешайте до соединения — тесто получится слегка комковатым, и это нормально.
Если секции вафельницы не имеют антипригарного покрытия, смажьте их маслом или спреем.
Ковшиком налейте примерно 80 мл теста в центр каждой секции (для бельгийской вафельницы с более глубокими секциями теста понадобится больше, чем для классической). Выпекайте до золотистого цвета и хрустящей корочки — примерно 3-4 минуты. Повторите с остальным тестом.
Подавайте бельгийские вафли горячими, с кленовым сиропом, медовым маслом, поджаренными орехами пекан или взбитыми сливками — к ним также хорошо подходят дольки яблока с корицей. Готовые вафли можно хранить в холодильнике до 3 дней в плотно закрытом контейнере, а в морозильной камере — до 2 месяцев; перед подачей их достаточно разогреть в тостере или духовке.
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