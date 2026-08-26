Бельгийские вафли готовятся быстро и становятся еще вкуснее, если добавить тыквенное пюре и ароматные специи – хрустящие снаружи и пышные внутри.

Рецепт блинов на заварном тесте мы уже публиковали — а бельгийские вафли готовятся немного иначе, хотя тоже быстро и без сложных ингредиентов.

Бельгийские вафли отличаются от обычных более глубокими и крупными секциями, благодаря чему они получаются пышными внутри и хрустящими снаружи. В этом рецепте классическое тесто для вафель дополнили тыквенным пюре и теплыми специями — корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика и душистый перец. Получились ароматные бельгийские вафли с насыщенным вкусом, которые готовятся буквально за 15 минут и отлично подходят на осенний или зимний завтрак.

Ингредиенты для бельгийских вафель

яйца — 2 шт.;

сахар — 3 ст. ложки;

тыквенное пюре — 240 мл (1 стакан);

молоко (желательно цельное) — 240 мл (1 стакан);

ванильный экстракт — 1 ч. ложка;

пшеничная мука — приблизительно 180 г (1,5 стакана);

разрыхлитель теста — 1 ст. ложка;

тыквенные специи (смесь корицы, мускатного ореха, имбиря, гвоздики и душистого перца) — 1 ч. ложка;

молотая корица — ½ ч. ложки;

соль — ¼ ч. ложки;

сливочное масло несоленое растопленное — приблизительно 85 г (6 ст. ложек);

масло или антипригарный спрей — для смазывания вафельницы.

Из этого количества ингредиентов получится около 8 вафель.

Как приготовить бельгийские вафли: пошагово

Разогрейте вафельницу согласно инструкции производителя — это ключевой момент, который определяет, получатся ли бельгийские вафли хрустящими снаружи и пышными внутри.

В большой миске взбейте яйца с сахаром до однородности. Добавьте тыквенное пюре, молоко и ванильный экстракт и еще раз хорошо перемешайте.

В другой миске соедините муку, разрыхлитель, тыквенные специи, корицу и соль.

Всыпьте сухие ингредиенты к влажным и перемешивайте только до увлажнения, без чрезмерного вымешивания. Добавьте растопленное масло и перемешайте до соединения — тесто получится слегка комковатым, и это нормально.

Если секции вафельницы не имеют антипригарного покрытия, смажьте их маслом или спреем.

Ковшиком налейте примерно 80 мл теста в центр каждой секции (для бельгийской вафельницы с более глубокими секциями теста понадобится больше, чем для классической). Выпекайте до золотистого цвета и хрустящей корочки — примерно 3-4 минуты. Повторите с остальным тестом.

Подавайте бельгийские вафли горячими, с кленовым сиропом, медовым маслом, поджаренными орехами пекан или взбитыми сливками — к ним также хорошо подходят дольки яблока с корицей. Готовые вафли можно хранить в холодильнике до 3 дней в плотно закрытом контейнере, а в морозильной камере — до 2 месяцев; перед подачей их достаточно разогреть в тостере или духовке.

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