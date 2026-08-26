Графики отключения света в Одесской области 27 и 28 августа обнародованы: энергетики и местные власти предупредили жителей нескольких громад о плановых отключениях.

Графики отключения света в Одесской области на 27 и 28 августа уже обнародовали — в нескольких громадах региона пройдут плановые отключения. Об этом сообщает Великобуялыкский сельский совет.

Обновленные графики отключения света в Одесской области 27 и 28 августа связаны с профилактическими работами ДТЭК «Одесские электросети». 27 августа работы запланированы в селе Великий Буялык Великобуялыкской громады: свет будут отключать с 09:00, часть адресов — до 18:30, остальные — до 19:00.

Без электроэнергии могут остаться жители улиц Болгарская, Первая, Успенская и Христо Ботева, а также отдельные дома без уличной привязки. Полный перечень номеров домов сельский совет опубликовал на своем сайте.

28 августа профилактические работы в Великом Буялыке продолжатся. Отключения запланированы в два периода — с 09:00 до 18:30 и с 15:00 до 19:00. Под отключение снова попадут улицы Болгарская, Первая, Успенская и Христо Ботева.

Отдельно ДТЭК сообщил о плановых отключениях в Измаиле. Там 27 и 28 августа на улице Мазепы Гетмана свет будут отключать с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.

Что стоит сделать заранее

Энергетики советуют жителям заранее зарядить телефоны и павербанки, позаботиться о запасе питьевой воды и проверить автономное питание для важных приборов. Время восстановления электроснабжения может сдвигаться в зависимости от хода работ, поэтому графики стоит проверять непосредственно в день отключения.

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