Овощное рагу с перловой кашей и травяными галушками — это сытное блюдо, которое готовится в одной кастрюле и согреет в холодный вечер без лишних усилий.

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Овощное рагу с перловой кашей и травяными галушками — это наваристое и сытное блюдо, которое готовится в одной кастрюле и отлично согревает в холодный вечер. Перловая каша делает рагу густым и питательным, а хрустящие травяные галушки с чеддером добавляют блюду завершенности — получается полноценный ужин без гарнира.

Ингредиенты для овощного рагу

1 ст. ложка оливкового масла

350 г лука-шалот, очищенного

2 стебля лука-порея, нарезанного толстыми кольцами

½ брюквы, нарезанной кусочками

2 пастернака, разрезанных на четыре части

350 г молодой моркови

175 г перловой каши (перловки)

225 мл белого вина

1 л овощного бульона

1 лавровый лист

3 веточки тимьяна

небольшой пучок петрушки, мелко нарезанной

Для галушек: 100 г муки с разрыхлителем (самоподнимающейся), 50 г сливочного масла, 50 г тертого зрелого сыра чеддер, 2 ч. ложки мелко нарезанного свежего розмарина, 1 ч. ложка свежих листочков тимьяна.

Как приготовить овощное рагу: пошагово

Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле с крышкой. Добавьте лук-шалот и готовьте 5-6 минут, пока он не начнет размягчаться и подрумяниваться. Добавьте лук-порей и готовьте еще 2 минуты, после чего добавьте брюкву, пастернак и морковь.

Всыпьте перловую кашу, влейте вино и готовьте, пока вино не выпарится примерно наполовину. Добавьте бульон, лавровый лист, тимьян, петрушку и приправы по вкусу. Накройте кастрюлю крышкой, доведите до кипения, а затем готовьте на слабом огне 45 минут, пока перловка и овощи не станут мягкими. Периодически перемешивайте овощное рагу, чтобы оно не пригорело.

Тем временем приготовьте галушки. Разогрейте духовку до 200°C (180°C в режиме с конвекцией). Разотрите муку с маслом в крошку, добавьте сыр, розмарин и тимьян и хорошо перемешайте. Добавьте 2 ст. ложки воды и замесите мягкое тесто. Разделите тесто на шесть частей и скатайте из них шарики.

Выложите шарики теста сверху на овощное рагу и поставьте кастрюлю в духовку. Готовьте без крышки 20-25 минут, пока галушки не станут золотистыми и пропеченными.

Подавайте овощное рагу горячим, прямо из кастрюли — дополнительного гарнира оно не требует. Рагу без галушек хорошо хранится в холодильнике до трех дней и даже становится вкуснее на второй день, а сами галушки лучше готовить свежими непосредственно перед подачей.

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