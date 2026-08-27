Графіки відключення світла в Чернігівській області 28 та 29 серпня охоплюють Корюківку, Бахмач та Носівку. Без електроенергії тимчасово залишаться десятки вулиць цих населених пунктів.

Графіки відключення світла в Чернігівській області 28 та 29 серпня охоплюють Корюківку, Бахмач та Носівку. Інформацію про планові знеструмлення повідомляє Чернігівобленерго — енергетики проводитимуть ремонтні роботи на лініях електропередачі.

28 серпня, планові відключення заплановані в місті Корюківка. З 08:00 до 19:00 без світла перебуватимуть 23 вулиці: 1-й Лесі Українки, 1-й Садовий, 1-й Шевченка, 2-й Лесі Українки, 2-й Шевченка, Академіка Корольова, Анатолія Бондаря, Бульварна, Василя Симоненка, Весняна, Вокзальна, Володимира Барвінка, Гетьмана Мазепи, Гетьмана Самойловича, Зарічна, Індустріальний, Паркова, Поліська, Робоча, Січових Стрільців, Спортивна, Стржалковського та Франка.

29 серпня, знеструмлення охоплять одразу два міста. У Бахмачі з 08:00 до 20:00 без електроенергії залишиться вулиця Соборності — тут світла не буде 12 годин поспіль.

У Носівці світло вимикатимуть з 09:00 до 19:00. Відключення торкнуться восьми вулиць: Лівобережної, Майданної, Мринського Шляху, Полівки, Степана Бандери, Татарівської, Франка та Шаули.

Як дізнатися точний графік за своєю адресою

Мешканцям зазначених вулиць радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас води й альтернативне джерело освітлення. Енергетики нагадують, що час відновлення електропостачання може незначно зміщуватися залежно від складності робіт. Точний графік знеструмлень у розрізі конкретних адрес можна перевірити на офіційному сайті Чернігівобленерго.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Чернігівській області 26 та 27 серпня: названо адреси, де будуть довготривалі знеструмлення.

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