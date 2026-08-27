Графики отключения света в Черниговской области 28 и 29 августа охватывают Корюковку, Бахмач и Носовку. Без электроэнергии временно останутся десятки улиц этих населенных пунктов.

Графики отключения света в Черниговской области 28 и 29 августа охватывают Корюковку, Бахмач и Носовку. Информацию о плановых отключениях сообщает Черниговоблэнерго — энергетики будут проводить ремонтные работы на линиях электропередачи.

28 августа, плановые отключения запланированы в городе Корюковка. С 08:00 до 19:00 без света останутся 23 улицы: 1-й Леси Украинки, 1-й Садовый, 1-й Шевченко, 2-й Леси Украинки, 2-й Шевченко, Академика Королева, Анатолия Бондаря, Бульварная, Василия Симоненко, Весенняя, Вокзальная, Владимира Барвинка, Гетьмана Мазепы, Гетьмана Самойловича, Заречная, Индустриальный, Парковая, Полесская, Рабочая, Сечевых Стрельцов, Спортивная, Стржалковского и Франко.

29 августа, отключения охватят сразу два города. В Бахмаче с 08:00 до 20:00 без электроэнергии останется улица Соборности — здесь света не будет 12 часов подряд.

В Носовке свет будут отключать с 09:00 до 19:00. Отключения затронут восемь улиц: Левобережную, Майданную, Мринский Шлях, Полевку, Степана Бандеры, Татарскую, Франко и Шаулы.

Как узнать точный график по своему адресу

Жителям указанных улиц советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды и альтернативном источнике освещения. Энергетики напоминают, что время восстановления электроснабжения может незначительно смещаться в зависимости от сложности работ. Точный график отключений в разрезе конкретных адресов можно проверить на официальном сайте Черниговоблэнерго.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черниговской области 26 и 27 августа: названы адреса, где будут долгосрочные отключения.

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