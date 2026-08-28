Графики отключения света в Полтавской области 29 и 30 августа предусматривают плановые обесточивания сразу в нескольких селах Новосанжарской громады. В ДТЭК обнародовали полный перечень населенных пунктов, где с 8:00 до 20:00 не будет электроэнергии.

Графики отключения света в Полтавской области снова обновились — на 29 и 30 августа энергетики запланировали плановые обесточивания в ряде сел Новосанжарской громады. Об этом сообщает официальный сайт Новосанжарской громады.

Графики отключения света в Полтавской области 29 и 30 августа

По информации ДТЭК, временные перерывы в электроснабжении связаны с выполнением плановых ремонтных работ на линиях электропередачи. В оба дня свет будут отключать с 8:00 до 20:00 — то есть по 12 часов подряд.

Обратите внимание: 16 сел попадают в график оба дня подряд. Среди них Федоренки, Демидовка, Гуньки, Запсилье, Омельник, Радочины и Щербухи. Только Онищенки и Крамаренки обесточат лишь 29 августа, а Ковали — лишь 30 августа.

29 августа с 8:00 до 20:00 без света будут:

с. Онищенки, с. Щербаки, с. Федоренки, с. Гуньки, с. Демидовка, с. Запсилье, с. Крамаренки, с. Литвиненки, с. Омельник, с. Пустовиты, с. Радочины, с. Рокитное, с. Степовка, с. Потоки, с. Пятихатки, с. Щербухи, с. Яремовка, с. Варакуты.

30 августа с 8:00 до 20:00 без света будут:

с. Федоренки, с. Варакуты, с. Демидовка, с. Ковали, с. Радочины, с. Щербухи, с. Яремовка, с. Гуньки, с. Запсилье, с. Литвиненки, с. Омельник, с. Пустовиты, с. Пятихатки, с. Рокитное, с. Степовка, с. Потоки, с. Щербаки.

Что делать потребителям

Жителям перечисленных населенных пунктов советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и фонарики, а также сделать небольшой запас воды. Если электроэнергия не появилась после 20:00, стоит сообщить об этом в кол-центр ДТЭК или оставить заявку через официальные каналы компании.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Полтавской области 27 и 28 августа: какие улицы останутся без электричества.

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