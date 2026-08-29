Доплаты для пенсионеров в Харьковской области предусмотрены для неработающих получателей военной пенсии, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кому назначают такую надбавку, в каком размере ее начисляют и какие документы нужны.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области за иждивенцев предусмотрены для отдельной категории — неработающих пенсионеров из числа военнослужащих. Кто имеет право на такую надбавку и в каком размере ее начисляют, разъяснили в Пенсионном фонде Украины.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, право на надбавку имеют неработающие пенсионеры, которым назначена пенсия по инвалидности или за выслугу лет согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (Закон № 2262-XII). Главное условие — на иждивении такого пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи.

Перечень нетрудоспособных членов семьи определен статьей 30 Закона № 2262-XII. В частности, к ним относятся дети до 18 лет. Надбавку начисляют только на тех членов семьи, которые не получают других социальных выплат.

Надбавку назначают на каждого нетрудоспособного члена семьи отдельно — в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Точная сумма зависит от актуального прожиточного минимума на момент начисления.

В то же время надбавка не начисляется, если член семьи уже получает пенсионные выплаты из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, государственную социальную помощь лицам с инвалидностью или лицам, не имеющим права на пенсию, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью либо помощь на детей одиноким матерям.

Как оформить надбавку и какие документы нужны

Перечень документов определен постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 30.01.2007 № 3-1 (с изменениями). Обычно нужны паспорт и идентификационный код заявителя, документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, при необходимости — решение суда), а также сведения о совместном проживании с иждивенцами. Заявление подают в сервисный центр Пенсионного фонда.

Если в семье двое или более пенсионеров, каждого нетрудоспособного члена семьи учитывают для начисления надбавки только одному из них — по их выбору. При наличии права одновременно на пенсию и надбавку пенсионер может выбрать один из этих видов выплат.

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