Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 29 августа по 4 сентября показывает, что жаркие дни уступят место более прохладной погоде: максимум +30° синоптики ожидают в четверг, 3 сентября, а уже в пятницу, 4 сентября, столбики термометров опустятся до +25° на фоне возможных осадков.

прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области традиционно отслеживают особенно внимательно в конце лета, и на этот раз синоптики фиксируют переход от теплых дней к более прохладным: максимум +30° ожидается в четверг, 3 сентября, а уже в пятницу, 4 сентября, температура днем опустится до +25° на фоне возможных осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 29 августа по 4 сентября дневная температура в Днепропетровской области будет колебаться от +25° до +30°.

В субботу, 29 августа, в Днепропетровской области ожидается малооблачная погода без осадков: днем воздух прогреется до +27°, а ночью столбики термометров опустятся до +15°.

В воскресенье, 30 августа, облачность будет переменной, осадков не прогнозируют: дневная температура удержится на отметке +27°, ночная — повысится до +16°.

В понедельник, 31 августа, погода останется похожей на предыдущий день: переменная облачность, без осадков, днем +27°, ночью +16°.

Во вторник, 1 сентября, небо покроют облака с прояснениями, осадков не будет: днем +28°, ночью +16°.

В среду, 2 сентября, облачность снова станет переменной: воздух днем прогреется до +29°, ночью — до +18°.

В четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют облачно с прояснениями и пик недельного тепла: днем +30°, ночью +19° — это самый теплый день периода.

В пятницу, 4 сентября, облачность будет переменной, и именно в этот день ожидаются возможные осадки: дневная температура заметно снизится до +25°, ночная останется на уровне +19°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 3 сентября, с максимумом +30°, а самым прохладным — пятница, 4 сентября, когда днем ожидается всего +25°. Перепад дневных температур в течение недели составит 5°, а возможные осадки прогнозируют именно в последний день периода — в пятницу, 4 сентября.

В жаркие дни с температурой до +30°, в частности в среду и четверг, синоптики советуют пить больше воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. В пятницу, когда прогнозируют возможные осадки и заметное снижение температуры, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем, а также одеваться немного теплее — особенно это касается людей пожилого возраста.

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