У Запоріжжі міська комісія погодила виплати на ремонт пошкодженого через російські атаки житла — допомогу отримає 181 житель на загальну суму понад 15,5 мільйона гривень.

Гуманітарна допомога в Запоріжжі продовжує надходити — цього разу міська комісія ухвалила рішення про виплату компенсацій на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Загалом 181 мешканець Запоріжжя отримає гроші за державною програмою «єВідновлення».

Як повідомили в Запорізькій міській раді, рішення ухвалили під час чергового засідання комісії. Власники пошкодженого житла отримають житлові сертифікати на загальну суму 15 мільйонів 501 тисячу 666 гривень.

Програма «єВідновлення» дозволяє мешканцям, чиє житло зазнало пошкоджень через бойові дії, отримати кошти на ремонт. Гроші надходять через житлові сертифікати після проходження всіх передбачених законодавством процедур.

Від початку роботи комісії в Запоріжжі державну компенсацію погоджено для 8365 власників житла на загальну суму 687 мільйонів 845 тисяч 464 гривні. Станом на сьогодні 7552 власникам уже нараховано допомогу — вони отримали 619 мільйонів 330 тисяч 939 гривень.

Як подати заявку на компенсацію

Подати запит на отримання компенсації за пошкоджене житло можна через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Запоріжжі або онлайн через застосунок «Дія». Після подання заявки її розглядає спеціальна комісія, яка обстежує пошкоджене майно та визначає суму компенсації.

Для оформлення виплати необхідно мати документи, що підтверджують право власності на житло, та акт про пошкодження майна. Детальну консультацію можна отримати безпосередньо в ЦНАПах міста або за телефонами гарячої лінії Запорізької міської ради.

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