В Запорожье городская комиссия согласовала выплаты на ремонт поврежденного из-за российских атак жилья — помощь получат 181 житель на общую сумму более 15,5 миллиона гривен.

Гуманитарная помощь в Запорожье продолжает поступать — на этот раз городская комиссия приняла решение о выплате компенсаций на ремонт жилья, поврежденного в результате российских обстрелов. В целом 181 житель Запорожья получит деньги по государственной программе «єВідновлення».

Как сообщили в Запорожском городском совете, решение приняли во время очередного заседания комиссии. Владельцы поврежденного жилья получат жилищные сертификаты на общую сумму 15 миллионов 501 тысячу 666 гривен.

Программа «єВідновлення» позволяет жителям, чье жилье пострадало в результате боевых действий, получить средства на ремонт. Деньги поступают через жилищные сертификаты после прохождения всех предусмотренных законодательством процедур.

С начала работы комиссии в Запорожье государственная компенсация согласована для 8365 владельцев жилья на общую сумму 687 миллионов 845 тысяч 464 гривны. По состоянию на сегодня 7552 владельцам уже начислена помощь — они получили 619 миллионов 330 тысяч 939 гривен.

Как подать заявку на компенсацию

Подать запрос на получение компенсации за поврежденное жилье можно через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) в Запорожье или онлайн через приложение «Дія». После подачи заявки ее рассматривает специальная комиссия, которая обследует поврежденное имущество и определяет сумму компенсации.

Для оформления выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности на жилье, и акт о повреждении имущества. Подробную консультацию можно получить непосредственно в ЦНАПах города или по телефонам горячей линии Запорожского городского совета.

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