З початку 2026 року в Полтавській області найбільше подорожчали фрукти та овочі — на 32% і 31% відповідно. Водночас ціни на яйця впали майже наполовину — на 45,1%.

Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжується — Головне управління Держстату в Полтавській області оприлюднило свіжі дані про те, як змінилися ціни на харчі в регіоні за сім місяців 2026 року.

З початку року в області найбільше подорожчали фрукти — одразу на 32%. Овочі додали в ціні 31%. Також відчутно зросли у вартості риба та рибні продукти — на 14%, хліб і хлібопродукти — на 12,9%, а соняшникова олія — на 12,8%.

Водночас деякі категорії продуктів, навпаки, подешевшали. Найпомітніше впали ціни на яйця — на 45,1% порівняно з початком року. Також знизилася вартість масла — на 2,9%, м'яса та м'ясопродуктів — на 2,4%, інших їстівних тваринних жирів — на 1,8%, а сиру й кисломолочного сиру — на 1,5%.

Як змінювалися ціни в липні

За даними Держстату, лише за липень у Полтавській області найбільше подорожчала соняшникова олія — на 5,1%. М'ясо та м'ясопродукти додали 2,8%, фрукти — 2%, сир і кисломолочний сир — 1,4%, а хліб і хлібопродукти — 1,3%.

Натомість овочі за липень подешевшали на 5% — це сезонне зниження, характерне для літнього періоду. Ціни на молоко та яйця знизилися на 1,3%, на інші їстівні тваринні жири — на 0,8%, а на цукор — на 0,3%.

Як повідомляє dumka.poltava.ua з посиланням на обласне управління Держстату, загалом споживчі ціни в регіоні демонструють неоднозначну динаміку: базові продукти дорожчають, тоді як окремі категорії — насамперед яйця — суттєво втратили у вартості.

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