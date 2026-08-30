С начала 2026 года в Полтавской области больше всего подорожали фрукты и овощи — на 32% и 31% соответственно. В то же время цены на яйца упали почти наполовину — на 45,1%.

Подорожание продуктов в Полтавской области продолжается — Главное управление Госстата в Полтавской области обнародовало свежие данные о том, как изменились цены на продукты в регионе за семь месяцев 2026 года.

С начала года в области больше всего подорожали фрукты — сразу на 32%. Овощи прибавили в цене 31%. Также ощутимо выросли в стоимости рыба и рыбные продукты — на 14%, хлеб и хлебопродукты — на 12,9%, а подсолнечное масло — на 12,8%.

В то же время некоторые категории продуктов, наоборот, подешевели. Заметнее всего упали цены на яйца — на 45,1% по сравнению с началом года. Также снизилась стоимость масла — на 2,9%, мяса и мясопродуктов — на 2,4%, других пищевых животных жиров — на 1,8%, а сыра и кисломолочного сыра — на 1,5%.

Как менялись цены в июле

По данным Госстата, только за июль в Полтавской области больше всего подорожало подсолнечное масло — на 5,1%. Мясо и мясопродукты прибавили 2,8%, фрукты — 2%, сыр и кисломолочный сыр — 1,4%, а хлеб и хлебопродукты — 1,3%.

В то же время овощи за июль подешевели на 5% — это сезонное снижение, характерное для летнего периода. Цены на молоко и яйца снизились на 1,3%, на другие пищевые животные жиры — на 0,8%, а на сахар — на 0,3%.

Как сообщает dumka.poltava.ua со ссылкой на областное управление Госстата, в целом потребительские цены в регионе демонстрируют неоднозначную динамику: базовые продукты дорожают, тогда как отдельные категории — прежде всего яйца — существенно потеряли в стоимости.

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