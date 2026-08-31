Графики отключения света в Черкасской области 1 и 2 сентября опубликованы — в громаде продолжатся плановые работы на электросетях.

Графики отключения света в Черкасской области на 1 и 2 сентября касаются прежде всего Шполянской громады. О плановых отключениях сообщает Черкассыоблэнерго.

1 сентября: какие улицы в Шполе обесточат

1 сентября с 08:00 до 17:00 без электроснабжения останутся жители города Шпола. По информации Шполянского городского совета, ремонтные работы проведут на улице Степана Бена и в переулке Лозуватском. Других адресов на этот день энергетики не заявляли.

2 сентября: Шпола и село Васильков

2 сентября графики отключения света в Черкасской области охватят два населенных пункта. С 08:00 до 17:00 в селе Васильков обесточат улицы Соборную и Кооперативную, а в городе Шпола — улицы Калыгирскую, Рождественскую и Шполянское лесничество.

Смелянский филиал

Отдельно о плановых работах предупредил Смелянский филиал Черкассыоблэнерго. Там ориентировочно с 07:00 до 18:00 без света могут оставаться город Староселье, поселок Балаклея и село Николаевка.

Что стоит сделать жителям

Энергетики напоминают, что такие отключения являются плановыми — их проводят для ремонта и обслуживания сетей. Жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, проверить работу холодильников и не оставлять надолго открытыми морозильные камеры. Список адресов могут уточнять, поэтому перед выходом из дома стоит свериться с объявлениями громад.

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