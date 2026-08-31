На Сумщині 953 переселенці вже отримують житлову субсидію на оренду житла. У Пенсійному фонді пояснили, хто має право на таку допомогу та як її оформити.

Житло для ВПО у Сумській області стає доступнішим — наразі 953 переселенці вже отримують житлову субсидію на оренду житла.

«Право на субсидію мають ВПО, які перемістилися з територій бойових дій або тимчасово окупованих територій, для яких не визначено дату завершення бойових дій чи окупації», — повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області.

Важлива умова — у таких переселенців не повинно бути власного житла загальною площею понад 13,65 кв. м на кожного члена сім'ї. Право на субсидію також мають громадяни, житло яких знищене або стало непридатним для проживання через бойові дії.

Розмір допомоги визначають індивідуально. Він залежить від доходів родини, кількості членів сім'ї та вартості оренди житла у відповідному регіоні.

«Держава компенсує частину витрат на оренду, якщо вони перевищують 20% сукупного доходу домогосподарства. Субсидія призначається на шість місяців», — уточнили у Пенсійному фонді.

Як оформити субсидію

Подати заяву можна кількома способами:

через вебпортал Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua із використанням КЕП або BankID;

особисто в територіальному органі ПФУ;

через ЦНАП;

через уповноважених осіб місцевої громади.

У відомстві наголошують, що оформити підтримку можна без зайвої бюрократії — як онлайн, так і через найближчі установи.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО у Сумській області: де можна буде отримати прихисток.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО у Сумській області: хто та як може отримати 12 300 гривень.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога у Сумській області: кому треба встигнути подати заяву до 30 листопада.