В Сумской городской территориальной громаде услугой «муниципальная няня» на сегодня пользуются лишь 32 семьи. Объясняем, как работает программа компенсации, кто может ею воспользоваться и как подать заявление.

Денежные компенсации в Сумской области — реальная поддержка для семей с детьми. Одна из таких программ — «муниципальная няня». На сегодня в Сумской городской территориальной громаде ею пользуются лишь 32 семьи.

Как сообщает «Данкор online», «муниципальная няня» — это не бесплатная няня от города, а программа, которая компенсирует родителям часть официальной оплаты услуг по уходу за ребенком. То есть семья сама находит няню, оформляет с ней трудовые отношения, а государство ежемесячно возвращает часть расходов.

В Сумской громаде услугой сейчас охвачены лишь 32 семьи — это, как отмечают в громаде, на порядок меньше, чем могло бы быть. При этом программа работает постоянно, и подать заявление могут значительно больше семей, которые соответствуют условиям.

Кто может получить компенсацию

Рассчитывать на компенсацию могут родители или опекуны ребенка дошкольного возраста, которые официально наняли няню. Ключевое условие — официальное оформление: няня должна работать по трудовому договору или быть зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель, а семья — уплачивать соответствующие налоги.

Деньги получает не сама няня, а родители — им компенсируют часть ежемесячной оплаты услуг по уходу. Точный размер выплаты устанавливается на государственном уровне и привязан к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста; актуальную сумму стоит уточнить в отделе социальной защиты Сумского городского совета.

Как подать заявление

Чтобы получить компенсацию, семье нужно обратиться в управление социальной защиты населения Сумского городского совета. Ориентировочный перечень документов: заявление, паспорт и идентификационный код заявителя, свидетельство о рождении ребенка, договор с няней и документы, подтверждающие оплату ее услуг.

Решение принимают после проверки документов; компенсацию начисляют ежемесячно на счет одного из родителей. Точный перечень документов и график выплат лучше уточнить непосредственно в отделе соцзащиты, поскольку требования могут обновляться.

В громаде подчеркивают: услуга доступна уже сейчас, но многие семьи о ней просто не знают. Поэтому 32 семьи — это не предел программы, а лишь текущее количество тех, кто уже оформил компенсацию.

Ранее Politeka сообщала, субсидия для ВПЛ в Сумской области — кто имеет право на помощь.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области — как оформить выплату.

Как сообщала Politeka, жилье для ВПЛ в Сумской области — как получить помощь от государства.