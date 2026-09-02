Графики отключения света в Запорожье на 3 и 4 сентября опубликованы: из-за плановых и срочных ремонтов электрооборудования часть улиц временно останется без электроснабжения.

Графики отключения света в Запорожье на 3 и 4 сентября предусматривают временные обесточивания из-за плановых и срочных ремонтов электрооборудования. Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго. Ограничения электроснабжения продлятся преимущественно с 09:00 до 17:00, а 4 сентября на части адресов — до 16:00.

График на 3 сентября

В четверг, 3 сентября, при плановом ремонте электрооборудования электричество будут отключать с 09:00 до 17:00. Среди улиц, которые могут остаться без света: Авиаторов (Волгодонская), Вячеслава Зайцева (Лермонтова), Геологическая, Коксостроительная, Мартеновская, Победы, Республиканская, Крепостная, Юности, а также проспект Соборный (дома 81, 87, 87а и отдельные помещения дома №81).

В тот же день с 09:00 до 17:00 запланирован срочный ремонт электрооборудования. Без света могут остаться потребители на улицах Алмазной, Владимира Мономаха (Александра Невского), Днепровские Пороги, Исторической, Морфлотской, Платона Майбороды (Сеченова), Товарищеской, Чудесной, а также в переулках Броварском (Брестском) и Финском (Карельском).

График на 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, часть потребителей останется без электроэнергии из-за плановых ремонтов. С 09:00 до 17:00 отключения запланированы на улицах Алмазной, Зачиняева, Мирослава Симчича (Лизы Чайкиной), Республиканской, Крепостной. С 09:00 до 16:00 — на улицах Авиационной, Академика Вернадского (Тимошенко), Леонида Каденюка (Чкалова), Платона Майбороды (Сеченова), Слобожанской (Сахалинской), Украинской диаспоры (броненосца «Потёмкин»), Юности, проспекте Соборном.

Также 4 сентября с 09:00 до 16:00 продлится срочный ремонт электрооборудования. Из-за этого без света могут остаться потребители на улицах Авиаторов (Волгодонской), Железной, Запорожсталевской, Капустной, Коксостроительной, Подорожной (Путевой), Чугунной и в переулке Оружейном.

Что делать потребителям

Энергетики отмечают, что указанное время является плановым и может меняться в зависимости от хода ремонтных работ и ситуации в электросети. Актуальные графики отключения света в Запорожье стоит уточнять на официальных ресурсах «Запорожьеоблэнерго».

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