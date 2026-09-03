У Миколаївській області фермери можуть безоплатно отримати рукави для зберігання зерна на 200 тонн кожен. Заявки через Державний аграрний реєстр приймають до 13 вересня.

Гуманітарна допомога фермерам у Миколаївській області стартувала: аграрії можуть безоплатно отримати полімерні рукави для тимчасового зберігання врожаю. Прийом заявок уже відкрито, тож подати документи можна впродовж найближчих двох тижнів.

Програму запустили Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) саме для прифронтових регіонів. Про це повідомляють «Миколаївські новини» з посиланням на Департамент агропромислового розвитку Миколаївської ОВА.

Головна мета — допомогти господарствам зберегти зібране зерно, коли обстріли, проблеми з електропостачанням і логістикою блокують роботу стаціонарних елеваторів. Тому рукави монтують просто на території ферми.

Хто може отримати рукави безоплатно

Програма охоплює дев'ять прифронтових областей, серед яких Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька. Подати заявку можуть агровиробники, які офіційно обробляють від 100 до 3 000 гектарів землі, зареєстровані та провадять діяльність на території Миколаївської області, а також мають обліковий запис у Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Один полімерний рукав вміщує близько 200 тонн зерна. Його розгортають за кілька годин просто в полі — без витрат на транспортування до елеватора. Це дозволяє фермерам перечекати невигідну ціну й не здавати врожай перекупникам «з коліс» одразу після жнив.

Хто фінансує проєкт

Проєкт реалізують разом із ФАО (FAO Ukraine), Всесвітньою продовольчою програмою, міжнародною організацією Mercy Corps і Товариством Червоного Хреста України. Фінансову та ресурсну підтримку надають Європейський Союз, Державний департамент США, уряд Канади та благодійний Фонд Говарда Г. Баффета.

Як подати заявку

Документи подають виключно онлайн — через особистий кабінет у Державному аграрному реєстрі. У системі слід обрати програму «Підтримка агровиробників, які обробляють від 100 до 3000 га, шляхом надання рукавів для зберігання зерна».

Кінцевий термін — 13 вересня. В ОВА радять не зволікати: кількість рукавів обмежена, і система автоматично закриє прийом після вичерпання лімітів.

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