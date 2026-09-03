В Николаевской области фермеры могут бесплатно получить рукава для хранения зерна на 200 тонн каждый. Заявки через Государственный аграрный реестр принимают до 13 сентября.

Гуманитарная помощь фермерам в Николаевской области стартовала: аграрии могут бесплатно получить полимерные рукава для временного хранения урожая. Прием заявок уже открыт, поэтому подать документы можно в течение ближайших двух недель.

Программу запустили Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) именно для прифронтовых регионов. Об этом сообщают «Николаевские новости» со ссылкой на Департамент агропромышленного развития Николаевской ОВА.

Главная цель — помочь хозяйствам сохранить собранное зерно, когда обстрелы, проблемы с электроснабжением и логистикой блокируют работу стационарных элеваторов. Поэтому рукава монтируют прямо на территории фермы.

Кто может получить рукава бесплатно

Программа охватывает девять прифронтовых областей, среди которых Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская. Подать заявку могут агропроизводители, которые официально обрабатывают от 100 до 3 000 гектаров земли, зарегистрированы и ведут деятельность на территории Николаевской области, а также имеют учетную запись в Государственном аграрном реестре (ДАР).

Один полимерный рукав вмещает около 200 тонн зерна. Его разворачивают за несколько часов прямо в поле — без затрат на транспортировку к элеватору. Это позволяет фермерам переждать невыгодную цену и не сдавать урожай перекупщикам «с колес» сразу после жатвы.

Кто финансирует проект

Проект реализуют вместе с ФАО (FAO Ukraine), Всемирной продовольственной программой, международной организацией Mercy Corps и Обществом Красного Креста Украины. Финансовую и ресурсную поддержку оказывают Европейский Союз, Государственный департамент США, правительство Канады и благотворительный Фонд Говарда Г. Баффета.

Как подать заявку

Документы подают исключительно онлайн — через личный кабинет в Государственном аграрном реестре. В системе следует выбрать программу «Поддержка агропроизводителей, обрабатывающих от 100 до 3000 га, путем предоставления рукавов для хранения зерна».

Конечный срок — 13 сентября. В ОВА советуют не затягивать: количество рукавов ограничено, и система автоматически закроет прием после исчерпания лимитов.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифов в Николаевской области: коммунальщики хотят резко поднять цены.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Николаевской области 1 и 2 сентября: энергетики предупредили, сколько часов не будет электричества.

Как сообщала Politeka, где в Николаеве можно купить самую дешевую квартиру: названы цены.