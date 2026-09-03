Гуманитарная помощь фермерам в Николаевской области стартовала: аграрии могут бесплатно получить полимерные рукава для временного хранения урожая. Прием заявок уже открыт, поэтому подать документы можно в течение ближайших двух недель.
Программу запустили Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) именно для прифронтовых регионов. Об этом сообщают «Николаевские новости» со ссылкой на Департамент агропромышленного развития Николаевской ОВА.
Главная цель — помочь хозяйствам сохранить собранное зерно, когда обстрелы, проблемы с электроснабжением и логистикой блокируют работу стационарных элеваторов. Поэтому рукава монтируют прямо на территории фермы.
Кто может получить рукава бесплатно
Программа охватывает девять прифронтовых областей, среди которых Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская. Подать заявку могут агропроизводители, которые официально обрабатывают от 100 до 3 000 гектаров земли, зарегистрированы и ведут деятельность на территории Николаевской области, а также имеют учетную запись в Государственном аграрном реестре (ДАР).
Один полимерный рукав вмещает около 200 тонн зерна. Его разворачивают за несколько часов прямо в поле — без затрат на транспортировку к элеватору. Это позволяет фермерам переждать невыгодную цену и не сдавать урожай перекупщикам «с колес» сразу после жатвы.
Кто финансирует проект
Проект реализуют вместе с ФАО (FAO Ukraine), Всемирной продовольственной программой, международной организацией Mercy Corps и Обществом Красного Креста Украины. Финансовую и ресурсную поддержку оказывают Европейский Союз, Государственный департамент США, правительство Канады и благотворительный Фонд Говарда Г. Баффета.
Как подать заявку
Документы подают исключительно онлайн — через личный кабинет в Государственном аграрном реестре. В системе следует выбрать программу «Поддержка агропроизводителей, обрабатывающих от 100 до 3000 га, путем предоставления рукавов для хранения зерна».
Конечный срок — 13 сентября. В ОВА советуют не затягивать: количество рукавов ограничено, и система автоматически закроет прием после исчерпания лимитов.
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