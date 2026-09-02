У середу, 3 вересня, у центральній частині Кропивницького тимчасово вимкнуть воду. Водоканал опублікував перелік вулиць, які залишаться без водопостачання.

Відключення світла в Кропивницькому 2 та 3 вересня — не єдиний комунальний графік, який зачепить місто цього тижня. У середу, 3 вересня, частина центральних вулиць Кропивницького тимчасово залишиться без водопостачання.

Про це повідомляє місцевий портал «Златопіль» із посиланням на водоканал. Комунальники попередили, що води не буде впродовж дня, і опублікували перелік вулиць, яких торкнеться відключення.

Які вулиці залишаться без води

Як повідомляє місцевий портал «Златопіль» із посиланням на водоканал, обмеження діятимуть з 09:00 до 21:00. Причина — термінова заміна аварійної ділянки водопроводу на відрізку від вулиці Преображенської до площі Богдана Хмельницького.

Без водопостачання будуть будинки та підприємства у периметрі таких вулиць:

від вулиці Шевченка до вулиці Преображенської;

від вулиці Кавалерійської до вулиці Великої Перспективної.

Водоканал просить керівників підприємств, організацій, установ та жителів зазначеного району заздалегідь зробити необхідний запас води на час ремонтних робіт. Комунальники також перепрошують за тимчасові незручності.

Що зробити до 3 вересня

Оскільки води не буде протягом 12 годин, мешканцям радять ще з вечора наповнити ємності питною водою, а для технічних потреб запасти воду у відрах або каністрах. Підприємствам, які працюють у зазначеному периметрі, варто заздалегідь узгодити графік роботи з урахуванням відсутності води.

Повне відновлення водопостачання комунальники обіцяють після завершення робіт — орієнтовно до 21:00 3 вересня.

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