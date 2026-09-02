Відключення світла в Кропивницькому 2 та 3 вересня — не єдиний комунальний графік, який зачепить місто цього тижня. У середу, 3 вересня, частина центральних вулиць Кропивницького тимчасово залишиться без водопостачання.

Про це повідомляє місцевий портал «Златопіль» із посиланням на водоканал. Комунальники попередили, що води не буде впродовж дня, і опублікували перелік вулиць, яких торкнеться відключення.

Які вулиці залишаться без води

Як повідомляє місцевий портал «Златопіль» із посиланням на водоканал, обмеження діятимуть з 09:00 до 21:00. Причина — термінова заміна аварійної ділянки водопроводу на відрізку від вулиці Преображенської до площі Богдана Хмельницького.

Без водопостачання будуть будинки та підприємства у периметрі таких вулиць:

  • від вулиці Шевченка до вулиці Преображенської;
  • від вулиці Кавалерійської до вулиці Великої Перспективної.
Відключення води у Кропивницькому 3 вересня

Водоканал просить керівників підприємств, організацій, установ та жителів зазначеного району заздалегідь зробити необхідний запас води на час ремонтних робіт. Комунальники також перепрошують за тимчасові незручності.

Що зробити до 3 вересня

Оскільки води не буде протягом 12 годин, мешканцям радять ще з вечора наповнити ємності питною водою, а для технічних потреб запасти воду у відрах або каністрах. Підприємствам, які працюють у зазначеному периметрі, варто заздалегідь узгодити графік роботи з урахуванням відсутності води.

Повне відновлення водопостачання комунальники обіцяють після завершення робіт — орієнтовно до 21:00 3 вересня.

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