В среду, 3 сентября, в центральной части Кропивницкого временно отключат воду. Водоканал опубликовал перечень улиц, которые останутся без водоснабжения.

Отключение света в Кропивницком 2 и 3 сентября — не единственный коммунальный график, который затронет город на этой неделе. В среду, 3 сентября, часть центральных улиц Кропивницкого временно останется без водоснабжения.

Об этом сообщает местный портал «Златополь» со ссылкой на водоканал. Коммунальщики предупредили, что воды не будет в течение дня, и опубликовали перечень улиц, которых коснется отключение.

Какие улицы останутся без воды

Как сообщает местный портал «Златополь» со ссылкой на водоканал, ограничения будут действовать с 09:00 до 21:00. Причина — срочная замена аварийного участка водопровода на отрезке от улицы Преображенской до площади Богдана Хмельницкого.

Без водоснабжения будут дома и предприятия в периметре следующих улиц:

от улицы Шевченко до улицы Преображенской;

от улицы Кавалерийской до улицы Большой Перспективной.

Водоканал просит руководителей предприятий, организаций, учреждений и жителей указанного района заранее сделать необходимый запас воды на время ремонтных работ. Коммунальщики также приносят извинения за временные неудобства.

Что сделать до 3 сентября

Поскольку воды не будет в течение 12 часов, жителям советуют уже с вечера наполнить емкости питьевой водой, а для технических нужд запасти воду в ведрах или канистрах. Предприятиям, работающим в указанном периметре, стоит заранее согласовать график работы с учетом отсутствия воды.

Полное восстановление водоснабжения коммунальщики обещают после завершения работ — ориентировочно до 21:00 3 сентября.

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