Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня оприлюднило Кіровоградобленерго: у Кропивницькому знеструмлення триватимуть щодня з 8:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на цей тиждень знову змінилися — у Кропивницькому електроенергію вимикатимуть щодня. Про це повідомляє Кіровоградобленерго. Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 31 серпня по 6 вересня передбачають знеструмлення в робочі дні з 8:00 до 17:00.

Найбільше адрес потрапить під відключення 3 вересня, коли світла не буде в центральній частині міста та на окраїнах. У решту днів знеструмлення охоплюватимуть окремі вулиці й провулки.

Які вулиці залишаться без світла

31 серпня під відключення потраплять провулки Середній і Сосновий, вулиці Херсонська, Олеся Гончара, Вознесенська, Макеєвська, Мечникова, Дмитра Чижевського, Кримська, Генерала Кульчицького, Житомирська та інші.

1 вересня електроенергію вимкнуть на вулицях Нікопольській, Василя Стуса, Вербицького, Криворізькій, Архангельській, Театральній, Карабінерній, Ялинковій, Героїв-земляків та інших.

2 вересня без світла залишаться вулиці Олега Паршутіна, Героїв-рятувальників, Заміська, проспект Промисловий, вулиці Дружби, Автолюбителів, Промислова та інші.

3 вересня знеструмлять вулиці Дорогого Семена, Аджамську, Антонова, Максима Залізняка, Затишну, Василя Симоненка, Миколаївську, Преображенську, Полтавську, Січову, шосе Олександрійське, вулицю Степана Разіна та багато інших адрес у центрі й на окраїнах.

4 вересня відключення торкнуться вулиць Дорогого Семена, Ольвіопольської, Євгена Маланюка, Андрія Матвієнка, Любомира Гузара, Соломії Крушельницької, Лінії 2-Га, Лінії 5-а та інших.

Як підготуватися до відключень

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також подбати про запас води. Оскільки світло вимикатимуть у робочий час — з 8:00 до 17:00, — тим, хто працює з дому, варто заздалегідь спланувати важливі онлайн-справи.

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