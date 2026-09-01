Графіки відключення світла в Кропивницькому 2 та 3 вересня оприлюднило Кіровоградобленерго: без електроенергії на кілька годин можуть залишитися мешканці десятків вулиць.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області знову оновилися — на 2 та 3 вересня у Кропивницькому енергетики запланували планові знеструмлення на десятках вулиць.

Як повідомляє сайт Кіровоградобленерго, більшість відключень триватимуть з 08:00 до 17:00.

Графіки відключення світла в Кропивницькому 2 та 3 вересня: адреси та години

2 вересня з 08:00 до 17:00 без світла можуть залишитися мешканці провулків Кар’єрного та Новоукраїнського, тупика Прирічного, вулиць Олега Паршутіна, Василя Стуса, Вербицького, Ксені Ерделі, Нікопольської, Криворізької, Петра Чубинського, Ольги Гліви, Садової, Архітектора Достаєвського, Академіка Тамма, проспектів Промислового й Університетського та інших.

Для частини адрес 2 вересня діятимуть коротші проміжки: з 09:00 до 13:00 — провулки Березовий і Азовський, вулиці Героїв-рятувальників (19, 2а) та Автолюбителів, 2; з 12:00 до 17:00 — вулиця Автолюбителів, 3е, і вулиця Промислова, 3в. У місті Нове на вулиці Дружби з 09:00 до 17:00 триватиме капітальний ремонт.

3 вересня з 08:00 до 17:00 знеструмлення охоплять ще більше адрес: вулиця Світлани Барабаш (будинки 20–47), провулки Кар’єрний, Гурбенський, Новоукраїнський, Санаторні 1-й, 2-й і 3-й, вулиці Василя Стуса, Вербицького, Ксені Ерделі, Нікопольська, Криворізька, Ольги Гліви, Садова, Архітектора Достаєвського, Бобринецький шлях, Світла, Приміська, Луганська, Шкільна, Марії Заньковецької, Дунайська та інші.

3 вересня для частини споживачів передбачені коротші інтервали: з 09:00 до 13:00 — провулок Максима Залізняка, вулиці Миколаївська, Аджамська, Антонова, Затишна, Василя Симоненка, провулки Водозбірний і Пилипа Орлика. З 12:00 до 17:00 — провулки Будівельників, Студентський, Херсонський, Млиновий, Січовий, Вознесенський, вулиці Житомирська, Січова, Преображенська, Полтавська, Мечникова, Харківська, Кримська, Генерала Кульчицького, Степана Разіна.

Що робити мешканцям

Під час планових відключень енергетики радять вимкнути з розеток чутливу техніку, щоб уникнути пошкоджень після відновлення живлення. Повний перелік адрес за кожним днем — на офіційному сайті Кіровоградобленерго.

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