Графіки відключення світла в Кіровоградській області на поточний тиждень доповнено плановими роботами на 1 та 2 вересня — у Кропивницькому тимчасово вимикатимуть електроенергію на низці вулиць. Про планові знеструмлення споживачів повідомляє Кіровоградобленерго.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області 1 та 2 вересня передбачають знеструмлення в проміжку з 08:00 до 17:00. За інформацією Кіровоградобленерго, роботи пов'язані з технічним обслуговуванням і поточним ремонтом електромереж. Повний перелік адрес опубліковано на офіційній сторінці графіків kiroe.com.ua/energy/plan/86.

Які вулиці знеструмлять 1 вересня

Першого вересня планові відключення торкнуться таких адрес: вул. Нікопольська, вул. Василя Стуса, вул. Вербицького, вул. Криворізька, вул. Ксені Ерделі, пров. Новоукраїнський, туп. Кар'єрний, пров. Прирічний, пров. Ґарета Джонса, вул. Петра Чубинського, вул. Ольги Гліви, вул. Микитенка, вул. Очаківська, вул. Перша Виставкова, вул. Архітектора Достаєвського, вул. Світла, вул. Приміська, вул. Луганська, вул. Прирічна, вул. Верхня Прирічна, вул. Шкільна, вул. Чугуївська, пров. Очаківський, вул. Марії Заньковецької, вул. Дунайська, пров. Кар'єрний, туп. Прирічний, вул. Кропивницького, вул. Тараса Шевченка, вул. Степана Бандери, вул. Степана Чобану, вул. Архітектора Паученка, вул. Архангельська, вул. Театральна, вул. Віктора Чміленка, вул. Карабінерна, вул. Ялинкова, вул. Героїв-земляків, пров. Героїв-земляків.

Які вулиці знеструмлять 2 вересня

Другого вересня світло вимикатимуть за адресами: вул. Олега Паршутіна, вул. Нікопольська, вул. Героїв-рятувальників, вул. Василя Стуса, вул. Вербицького, вул. Криворізька, вул. Ксені Ерделі, вул. Героїв України, вул. Леоніда Каденюка, пров. Новоукраїнський, туп. Кар'єрний, пров. Прирічний, пров. Ґарета Джонса, вул. Петра Чубинського, вул. Ольги Гліви, вул. Микитенка, вул. Очаківська, вул. Садова, вул. Академіка Тамма, вул. Заміська, вул. Архітектора Достаєвського, просп. Промисловий, вул. Світла, вул. Приміська, вул. Луганська, вул. Прирічна, вул. Верхня Прирічна, вул. Шкільна, вул. Чугуївська, пров. Очаківський, вул. Марії Заньковецької, вул. Дунайська, просп. Університетський, пров. Кар'єрний, туп. Прирічний, вул. Дружби, вул. Героїв-рятувальників, вул. Автолюбителів, пров. Березовий, пров. Азовський, вул. Автолюбителів, вул. Промислова.

Як дізнатися про відключення

Актуальний графік знеструмлень можна перевірити на офіційному сайті Кіровоградобленерго в розділі «Графік відключення ЕМ» або зателефонувати до цілодобового кол-центру за номером 0-800-501-148. Енергетики радять враховувати можливі перерви в електропостачанні з 08:00 до 17:00 під час планування побутових справ.

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