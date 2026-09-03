Исполком Житомира 2 сентября рассмотрел тариф на производство тепловой энергии из альтернативных источников для КП «Житомиртеплокомуненерго». Для жителей стоимость тепла из-за этого решения не меняется.

Денежная помощь в Житомирской области — не единственная тема, которую сейчас обсуждают в городе: 2 сентября исполком Житомира рассмотрел тариф на производство тепловой энергии из альтернативных источников для КП «Житомиртеплокомуненерго». Отдельно подчеркнули: для населения цена тепла из-за этого решения не меняется.

Вопрос вынесли на заседание исполнительного комитета городского совета 2 сентября. Речь шла о пересмотре тарифа именно на тепловую энергию, произведённую из альтернативных источников. В городе пояснили, что этот пересчёт нужен прежде всего для определения разницы в тарифах, а не для повышения платы жителям.

Необходимость нового расчёта возникла после того, как Госэнергоэффективности опубликовало средневзвешенные тарифы. По данным агентства, во II квартале 2026 года для Житомирской области средневзвешенный тариф на тепловую энергию из природного газа для нужд населения составил 2511,66 грн за Гкал без НДС. Именно эта цифра является ориентиром, от которого считают компенсационную разницу.

Что это значит для жителей Житомира

Главное, на чём акцентировали во время обсуждения: во время военного положения стоимость тепла для населения в результате этого пересмотра не меняется. То есть жители, получающие услугу отопления, будут платить по действующему тарифу, а новые расчёты касаются внутреннего учёта коммунального предприятия.

Если в платёжке появится непонятное изменение суммы за тепло, стоит обратиться в КП «Житомиртеплокомуненерго» или в исполком городского совета за разъяснением. Решение исполкома опубликуют на официальном сайте городского совета, где можно сверить действующий тариф.

Ранее в Житомире обсуждали и другие тарифные вопросы, в частности пересмотр цен на ритуальные услуги и подготовку теплокоммунэнерго к зимнему сезону. Актуальные решения стоит отслеживать в официальных сообщениях городского совета.

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