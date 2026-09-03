В четверг, 3 сентября, в Николаеве из-за аварий на водопроводных сетях временно прекратили подачу воды по нескольким адресам. КП «Николаевводоканал» назвал, где именно ведутся ремонтные работы и когда ориентировочно восстановят водоснабжение.

Графики отключения света в Николаевской области — не единственное коммунальное неудобство для горожан на этой неделе. В четверг, 3 сентября, в Николаеве из-за аварий на водопроводных сетях временно прекратили подачу воды по нескольким адресам.

Об аварийных отключениях сообщило КП «Николаевводоканал». В частности, без воды остались жители переулка Объездного. Ремонтные работы на этом участке специалисты планируют завершить ориентировочно до 17:00.

Ещё одну аварию ликвидируют в районе переулка 1-го Поперечного, 53. Там ограничения водоснабжения действуют на участке от проспекта Мира до Измалкова, а также от 8-й Продольной до 11-й линии. Завершить ремонт коммунальщики рассчитывают ориентировочно до 20:00.

Из-за повреждения на улице К. Кнорре, 137 временно отсутствует водоснабжение на улице К. Кнорре — по адресам с №1 по №143. Ремонтные работы на этом участке также планируют завершить до 20:00.

Когда восстановят воду и что делать жителям

По информации водоканала, ремонт на всех трёх участках должны завершить в течение дня: на переулке Объездном — до 17:00, по остальным адресам — до 20:00. После возобновления подачи воду рекомендуют несколько минут сливать, пока она не станет прозрачной.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Николаевской области 29 и 30 августа: названы адреса и время обесточений.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Николаевской области 28 и 29 августа: названы улицы, которые обесточат.