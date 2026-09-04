Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 5 по 11 вересня показує стрімкі перепади: від +29° у суботу до +20° на початку тижня, а потім потепління до +27°, при цьому у неділю та понеділок можливі опади.

попередній прогноз погоди для регіону вже попереджав про перепад температур, і нова хвиля змін триває й цього тижня. Синоптики повідомляють, що у Дніпропетровській області з 5 по 11 вересня температура вдень коливатиметься від +20° до +29°, а вночі — від +10° до +17°, тож жителям області варто готуватися до різких змін у погоді.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня триматимуться в межах від +20° до +29°, а нічні — від +10° до +17°.

У суботу, 5 вересня, у Дніпропетровській області очікується найтепліший день тижня: повітря прогріється до +29°, а вночі охолодиться до +17°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У неділю, 6 вересня, температура вдень опуститься до +22°, вночі — до +16°. Небо буде малохмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть +20° — це найнижча денна позначка тижня, вночі — +13°. Хмарність малохмарна, можливі опади.

У вівторок, 8 вересня, вдень утримається +20°, вночі похолодає до +12°. Небо малохмарне, без опадів.

У середу, 9 вересня, вдень +22°, а вночі очікується найхолодніша ніч тижня — +10°. Хмарність малохмарна, опадів не буде.

У четвер, 10 вересня, повітря прогріється до +26°, вночі — до +14°. Небо малохмарне, без опадів.

У п’ятницю, 11 вересня, температура вдень підніметься до +27°, вночі — до +15°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, з денною температурою +29°, а найпрохолоднішим — понеділок, 7 вересня, коли вдень буде лише +20°. Перепад температур за тиждень становить 9°. Опади можливі у неділю, 6 вересня, та в понеділок, 7 вересня, решту днів опадів не прогнозують.

Через різкий перепад температур синоптики радять жителям Дніпропетровської області одягатися за принципом «капусти», особливо це стосується людей похилого віку та дітей, а в дні з можливими опадами — неділю та понеділок — варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу.

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