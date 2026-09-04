Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 5 по 11 сентября показывает резкие перепады: от +29° в субботу до +20° в начале недели, а затем потепление до +27°, при этом в воскресенье и понедельник возможны осадки.

предыдущий прогноз погоды для региона уже предупреждал о перепаде температур, и новая волна изменений продолжается и на этой неделе. Синоптики сообщают, что в Днепропетровской области с 5 по 11 сентября температура днем будет колебаться от +20° до +29°, а ночью — от +10° до +17°, поэтому жителям области стоит готовиться к резким изменениям погоды.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в пределах от +20° до +29°, а ночные — от +10° до +17°.

В субботу, 5 сентября, в Днепропетровской области ожидается самый теплый день недели: воздух прогреется до +29°, а ночью охладится до +17°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 6 сентября, температура днем опустится до +22°, ночью — до +16°. Небо будет малооблачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 7 сентября, столбики термометров днем покажут +20° — это самая низкая дневная отметка недели, ночью — +13°. Облачность малооблачная, возможны осадки.

Во вторник, 8 сентября, днем удержится +20°, ночью похолодает до +12°. Небо малооблачное, без осадков.

В среду, 9 сентября, днем +22°, а ночью ожидается самая холодная ночь недели — +10°. Облачность малооблачная, осадков не будет.

В четверг, 10 сентября, воздух прогреется до +26°, ночью — до +14°. Небо малооблачное, без осадков.

В пятницу, 11 сентября, температура днем поднимется до +27°, ночью — до +15°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 5 сентября, с дневной температурой +29°, а самым прохладным — понедельник, 7 сентября, когда днем будет лишь +20°. Перепад температур за неделю составляет 9°. Осадки возможны в воскресенье, 6 сентября, и в понедельник, 7 сентября, в остальные дни осадков не прогнозируют.

Из-за резкого перепада температур синоптики советуют жителям Днепропетровской области одеваться по принципу «капусты», особенно это касается людей пожилого возраста и детей, а в дни с возможными осадками — воскресенье и понедельник — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги.

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