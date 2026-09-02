Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 3 по 9 вересня показує, що спочатку синоптики очікують до +28°, а потім стовпчики термометрів опустяться до +20°, тож перепад складе 8°. У неділю, 6 вересня, можливі опади.

стрімку зміну температури в регіоні вже фіксували синоптики минулого тижня, а тепер вони підготували новий прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 3 по 9 вересня, де максимум сягне +28°, а мінімум опуститься до +20°. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Перепад між найтеплішим і найпрохолоднішим днем цього тижня становитиме 8°.

Температура по днях

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься від +20° до +28°, а вночі — від +13° до +17°. Найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, коли повітря прогріється до +28°. Найпрохолоднішим буде вівторок, 8 вересня, коли денна температура опуститься до +20°.

У четвер, 3 вересня, повітря прогріється до +26°, а вночі термометри показуватимуть +16°. У п’ятницю, 4 вересня, температура вдень утримається на позначці +26°, а вночі буде +16°. У суботу, 5 вересня, синоптики прогнозують пік тепла — вдень до +28°, вночі +17°; небо залишатиметься малохмарним, опадів не очікують.

У неділю, 6 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +22° вдень і +15° вночі, а синоптики прогнозують можливі опади. У понеділок, 7 вересня, повітря прогріється лише до +21°, вночі похолодає до +13°, хмарність буде мінливою, без опадів. У вівторок, 8 вересня, температура вдень опуститься до +20° — це найпрохолодніший день тижня, а вночі буде +13°.

У середу, 9 вересня, повітря знову прогріється до +25°, тоді як вночі залишиться +13°, а хмарність буде малохмарною без опадів. Загалом перепад температур за тиждень становитиме 8°, а опади прогнозують лише в неділю, 6 вересня. Решту днів погода буде переважно сухою, тож дощі не завадять планам на відкритому повітрі.

Рекомендації синоптиків

У теплі дні на початку тижня, коли повітря прогріється до +26...+28°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця. У неділю, коли можливі опади, краще взяти з собою парасольку та бути обережнішими за кермом. А з понеділка, коли температура опуститься до +20...+21°, людям похилого віку варто вдягатися тепліше, особливо вранці та ввечері.

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