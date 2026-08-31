Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 1 по 7 вересня показує, що тепла погода з максимумом +28° збережеться майже до кінця тижня, а в неділю, 6 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +22° і можливі опади.

попередній прогноз погоди для регіону вже попереджав про дощі та коливання температури, а новий тиждень із 1 по 7 вересня принесе дніпропетровцям переважно теплу погоду з максимумом +28° та лише одним днем з можливими опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура протягом тижня утримається в діапазоні від +22° до +28°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +14…+18°.

У вівторок, 1 вересня, у Дніпропетровській області очікується малохмарна погода без опадів: вдень повітря прогріється до +27°, вночі — до +14°.

У середу, 2 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів: температура вдень утримається на позначці +27°, а вночі опуститься до +15°.

Четвер, 3 вересня, буде малохмарним і без опадів — стовпчики термометрів вдень покажуть +27°, а вночі повітря охолоне до +16°.

У п’ятницю, 4 вересня, небо вкриють хмари з проясненнями, опадів не прогнозують: вдень до +26°, вночі — до +17°.

Субота, 5 вересня, стане найтеплішим днем тижня: попри хмарність з проясненнями, повітря вдень прогріється до +28°, а вночі охолоне до +16°.

У неділю, 6 вересня, погода зміниться: очікується малохмарне небо, але синоптики прогнозують можливі опади. Вдень температура опуститься до +22°, вночі — до +18°.

Завершиться тиждень у понеділок, 7 вересня, мінливою хмарністю без опадів: вдень +24°, вночі +15°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, з температурою +28°, а найпрохолодніше буде в неділю, 6 вересня, коли вдень не підніметься вище +22°. Перепад температур за тиждень складе 6°, а опади синоптики прогнозують лише в неділю, 6 вересня.

У теплі дні, коли температура сягає +27…+28°, дніпропетровцям варто пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця. А в неділю, коли можливі опади, краще взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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