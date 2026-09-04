Через постійні повітряні тривоги та загрозу обстрілів Укрзалізниця з 4 вересня скоригувала рух кількох приміських поїздів на Дніпропетровщині — частина рейсів тепер прямує до Верхньодніпровська замість П'ятихаток.

Щоденні приміські поїзди між Дніпром та Самаром нещодавно запустили в рейс, однак уже сьогодні частина інших електричок у регіоні поїде інакше. Через постійні повітряні тривоги та загрозу обстрілів Укрзалізниця змінила маршрути кількох приміських поїздів на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє видання «Відомо» з посиланням на Укрзалізницю. Залізничники наголошують: коригування тимчасове й пов'язане винятково з безпековою ситуацією в області.

Які рейси змінили маршрут

Від 4 вересня поїзди №6037 та №6043 з Дніпра-Головного курсуватимуть до Верхньодніпровська — замість П'ятихаток. У зворотному напрямку поїзд №6044 вирушить з Верхньодніпровська до Дніпра-Головного, тоді як раніше він відправлявся від Поста Списання.

Поїзд №6035 Дніпро-Головний — Пост Списання сьогодні взагалі не виходитиме в рейс. Окремо з 4 вересня почали діяти тимчасові обмеження на ділянці Павлоград-1 — Варварівка.

Зміненим маршрутом уже прямують: №6280 Дніпро-Головний — Павлоград-1 (замість Дніпро-Головний — Варварівка) та №6291 Павлоград-1 — Синельникове-1 (замість Варварівка — Синельникове-1).

Що зміниться з 5 вересня

З 5 вересня змінять маршрут ще два рейси: №6272 Синельникове-1 — Павлоград-1 (замість Синельникове-1 — Варварівка) та №6277 Павлоград-1 — Дніпро-Головний (замість Варварівка — Дніпро-Головний).

Як пасажирам дізнатися актуальний розклад

Перед поїздкою Укрзалізниця радить перевіряти актуальний час відправлення в мобільному застосунку перевізника або на його офіційному сайті, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і зупинках. Залізничники запевняють, що намагаються якнайшвидше відновити рух поїздів за повним маршрутом.

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