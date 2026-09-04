Из-за постоянных воздушных тревог и угрозы обстрелов Укрзализныця с 4 сентября скорректировала движение нескольких пригородных поездов в Днепропетровской области — часть рейсов теперь следует до Верхнеднепровска вместо Пятихаток.

Ежедневные пригородные поезда между Днепром и Самаром недавно запустили в рейс, однако уже сегодня часть других электричек в регионе поедет иначе. Из-за постоянных воздушных тревог и угрозы обстрелов Укрзализныця изменила маршруты нескольких пригородных поездов в Днепропетровской области.

Об этом сообщает издание «Відомо» со ссылкой на Укрзализныцю. Железнодорожники подчеркивают: корректировка временная и связана исключительно с ситуацией безопасности в области.

Какие рейсы изменили маршрут

С 4 сентября поезда №6037 и №6043 из Днепра-Главного будут следовать до Верхнеднепровска — вместо Пятихаток. В обратном направлении поезд №6044 отправится из Верхнеднепровска до Днепра-Главного, тогда как раньше он отправлялся от Поста Списання.

Поезд №6035 Днепр-Главный — Пост Списання сегодня вообще не выйдет в рейс. Отдельно с 4 сентября начали действовать временные ограничения на участке Павлоград-1 — Варваровка.

Измененным маршрутом уже следуют: №6280 Днепр-Главный — Павлоград-1 (вместо Днепр-Главный — Варваровка) и №6291 Павлоград-1 — Синельниково-1 (вместо Варваровка — Синельниково-1).

Что изменится с 5 сентября

С 5 сентября маршрут изменят еще два рейса: №6272 Синельниково-1 — Павлоград-1 (вместо Синельниково-1 — Варваровка) и №6277 Павлоград-1 — Днепр-Главный (вместо Варваровка — Днепр-Главный).

Как пассажирам узнать актуальное расписание

Перед поездкой Укрзализныця советует проверять актуальное время отправления в мобильном приложении перевозчика или на его официальном сайте, а также следить за объявлениями на вокзалах и остановках. Железнодорожники заверяют, что стараются как можно быстрее восстановить движение поездов по полному маршруту.

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