В Харьковской области спрос на дрова для отопления вырос почти вдвое. Лесничества региона уже продали более 110 тысяч кубометров топливной древесины, а в густонаселенных районах заказчикам приходится ждать от нескольких дней до нескольких недель.

Дефицит продуктов в Харьковской области уже заметен на полках магазинов, а теперь жители региона массово скупают и дрова: спрос на топливную древесину вырос почти вдвое. С начала сезона лесничества области продали более 110 тысяч кубометров топливной древесины — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на филиал «Слобожанский лесной офис», только в августе жители Харьковской области приобрели более 18 тысяч кубометров топливной древесины. Для сравнения: в июне объем продаж составил около 12 тысяч кубометров.

Сколько стоят дрова

Стоимость дров зависит от породы древесины. Цены за 1 кубометр на сегодня такие: I группа (твердолиственные породы) — 1416 гривен, II группа (сосна и ольха) — 1080 гривен, III группа (мягколиственные породы) — 948 гривен.

В эту стоимость не входят погрузка и доставка. Лесничества области не предоставляют дополнительных услуг по погрузке и транспортировке, поэтому покупателям приходится организовывать доставку самостоятельно.

Где дрова есть, а где придется ждать

Из-за высокого спроса в густонаселенных районах вокруг крупных городов заказ иногда приходится ждать от нескольких дней до нескольких недель. В частности, такая ситуация сложилась в Октябрьском надлесничестве недалеко от Харькова. Если ждать не хочется, дрова можно приобрести в соседних лесничествах, где нагрузка меньше.

В прифронтовых районах ситуация противоположная. Из-за сложной обстановки с безопасностью часть жителей уехала в более безопасные места, поэтому в отдельных лесничествах топливную древесину можно купить без задержек — в частности, в Изюмском, Балаклейском, Берестянском, Высокоборском, Придонецком, Великобурлукском, Хотимлянском, Старосалтовском и Норцевском лесничествах.

В Гутянском надлесничестве запасов для населения достаточно, но с доставкой возникают проблемы из-за обстрелов FPV-дронами. Бесперебойные поставки пока возможны только в Краснокутскую общину. В Золочеве работу приостановили, однако для жителей, которые там остаются, лесоводы создали резерв — около 120 кубометров дров хранятся на относительно безопасном участке леса.

Как приобрести дрова

Физическое лицо может приобрести для отопления дома не более 15 кубометров топливных дров. Лесники контролируют отпуск древесины, чтобы не допустить злоупотреблений с социальной продукцией.

Для покупки нужно обратиться в ближайшее лесничество, иметь при себе паспорт и идентификационный код, оформить заявку, оплатить квитанцию и забрать дрова в согласованный срок. За дополнительной информацией жители Харьковской области могут обращаться в надлесничества: Гутянское — 050 039 35 10, Змиевское — 067 579 98 61, Октябрьское — 095 656 72 71, Изюмское — 099 060 03 02.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов призвал готовиться к самым сложным сценариям предстоящей зимы. Он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от хода боевых действий и переговорного процесса, а города должны заранее позаботиться об альтернативных источниках тепла и электроэнергии.

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