Графіки відключення світла в Харківській області з 8 по 10 вересня триватимуть у денні години.

Графіки відключення світла у Харківській області на 8–10 вересня опублікувала Люботинська міська рада. Через планові роботи на електромережах частина будинків громади залишиться без електропостачання у робочі дні тижня, а самі знеструмлення триватимуть переважно з 09:00.

Найбільший обсяг робіт припадає на 8 вересня. У цей день з 09:00 до 16:09 без світла лишаться мешканці вулиць Володимира Горбенка, Захисників України, Анатолія Абросімова, Миру, Богдана Свіда, Каштанової, Травневої та Чкалова в Люботині. Окремий графік — із 09:00 до 17:00 — охопить вулиці Лікарняну, Мистецьку, а також провулки Військовий, Залізничний і Слюсарний.

9 вересня знеструмлення вийдуть за межі міста. Без електрики лишаться Люботин, села Мищенки й Нестеренки, а також селище Манченки. У громаді уточнюють: світла не буде на вулицях Василя Данилевського, Дружби, Підгірної та Водянській, а також на сільських вулицях — від Вільшанської і Степової в Мищенках до Олени Пчілки та Дарвіна в Нестеренках.

На 10 вересня заплановані відключення на вулиці Державній (будинки №93–119) та у провулках Озерному, Олексіївському й Ставковому. Окремо з 09:00 до 16:09 знеструмлять частину будинків на вулиці Деповській і в'їзді Запорізькому.

Як дізнатися свій графік

Графіки відключення світла в Харківській області з 8 по 10 вересня оприлюднені на офіційному сайті Люботинської громади окремими оголошеннями на кожен день. Мешканцям радять звіряти точну адресу з переліком будинків і планувати справи з урахуванням денного знеструмлення.

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