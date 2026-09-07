Дефіцит продуктів у Харківській області обговорюють після російських ударів по складах і логістиці: у супермаркетах Харкова поменшало борошна та круп, тож мешканці цікавляться, чи не загрожує регіону нестача базових товарів.

Дефіцит продуктів у Харкові після ударів РФ по логістиці знову обговорюють у місті. Як повідомляє Суспільне, останніми днями на полицях місцевих супермаркетів поменшало борошна та круп. Покупці найактивніше розкуповують саме ці базові товари тривалого зберігання, тож в окремих магазинах Харкова асортимент просідає швидше, ніж його встигають довозити.

Поштовхом для ажіотажу стали російські удари по продовольчих складах і логістичних центрах. Лише за останній тиждень серпня російські війська 38 разів атакували Харків, а кількість обстрілів зросла вчетверо, про що 31 серпня повідомив міський голова Ігор Терехов. Під ударом опинилися вісім із дев'яти районів міста, зокрема гіпермаркет «Епіцентр» в Основ'янському районі. Як заявляв міністр сільського господарства Тарас Висоцький, знищено 90% логістичних мереж, які забезпечують постачання харчових продуктів, тож торговельні мережі зіткнулися з перебоями у підвезенні товарів.

У Харкові найпомітніше просіли саме борошно та крупи. Через атаки на розподільчі центри «Сільпо» та головний логістичний центр «Новуса» з полиць уже зникали свіжі й молочні продукти, а тепер черга дійшла до круп'яного відділу. У мережі АТБ, щоб стримати панічні закупівлі, обмежили продаж консервів, олії та оцту — не більше шести одиниць в одному чеку. Експерти Українського клубу аграрного бізнесу допускають, що гречка на полицях може здорожчати до 85 гривень за кілограм.

Чи загрожує Харкову дефіцит

Офіційно дефіцит продуктів у Харківській області не підтверджують. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що полиці супермаркетів заповнені, а жодних обмежень у постачанні наразі не фіксують. «Зараз, на цю хвилину, жодних обмежень щодо наявності тих чи інших продуктів харчування на полицях супермаркетів ми не спостерігаємо», — наголосив він. В ОВА нагадали, що регіон уже проходив подібну ситуацію у 2022 році, коли логістику продуктів вдалося швидко відновити.

Що радять покупцям

Скуповувати борошно та крупи про запас не варто — це лише посилює тимчасовий брак товару на полицях. Базовий асортимент продовжує надходити до магазинів, тож великі запаси робити потреби немає. Надмірні закупівлі можуть спровокувати необґрунтоване подорожчання окремих позицій, тож у Харківській ОВА радять орієнтуватися на офіційні заяви, а не на чутки в соцмережах.

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