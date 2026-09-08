Отключение света в Кропивницком на этой неделе дополнилось еще одной коммунальной проблемой: 8 сентября в городе ограничили подачу воды. Об этом сообщили в водоканале, передает Златопіль.
Аварийную ситуацию зафиксировали на водопроводной сети по адресу улица Героев-спасателей, 4, корпус 2. Подачу воды прекратили с 07:50, сразу после обнаружения повреждения, чтобы избежать затопления территории и быстрее начать ремонтные работы.
На время устранения аварии без водоснабжения остались дома по следующим адресам:
- улица Героев-спасателей, дома № 4–12;
- улица Виктора Френчко, дома № 3–11.
В водоканале подчеркивают: водоснабжение восстановят сразу после завершения аварийно-ремонтных работ. Коммунальщики извиняются за временные неудобства и советуют жителям сделать необходимый запас воды на время устранения аварии.
Что делать, если в вашем доме нет воды
Жителям указанных домов советуют набрать воду для питьевых и бытовых нужд. Если после завершения работ вода так и не появилась или напор остается слабым, стоит обратиться в диспетчерскую службу водоканала. Также в первые минуты после возобновления подачи воду рекомендуется сливать, пока она не станет прозрачной.
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