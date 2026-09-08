Сегодня, 8 сентября, в Кропивницком из-за аварии на водопроводной сети ограничили водоснабжение в нескольких жилых домах. Подачу воды прекратили с 07:50.

Отключение света в Кропивницком на этой неделе дополнилось еще одной коммунальной проблемой: 8 сентября в городе ограничили подачу воды. Об этом сообщили в водоканале, передает Златопіль.

Аварийную ситуацию зафиксировали на водопроводной сети по адресу улица Героев-спасателей, 4, корпус 2. Подачу воды прекратили с 07:50, сразу после обнаружения повреждения, чтобы избежать затопления территории и быстрее начать ремонтные работы.

На время устранения аварии без водоснабжения остались дома по следующим адресам:

улица Героев-спасателей, дома № 4–12;

улица Виктора Френчко, дома № 3–11.

В водоканале подчеркивают: водоснабжение восстановят сразу после завершения аварийно-ремонтных работ. Коммунальщики извиняются за временные неудобства и советуют жителям сделать необходимый запас воды на время устранения аварии.

Что делать, если в вашем доме нет воды

Жителям указанных домов советуют набрать воду для питьевых и бытовых нужд. Если после завершения работ вода так и не появилась или напор остается слабым, стоит обратиться в диспетчерскую службу водоканала. Также в первые минуты после возобновления подачи воду рекомендуется сливать, пока она не станет прозрачной.

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